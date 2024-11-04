Доходы Лободы снизились в пять раз после отъезда из России
Она готова выступать на частных корпоративах в стране
04 ноября 2024, 15:26, ИА Амител
После отъезда из России доход певицы Светланы Лободы сократился в пять раз, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, Лобода провела 15 концертов в Австралии, Новой Зеландии, Кишиневе, Алма-Ате и Лос-Анджелесе. За эти выступления она получила около 105 миллионов рублей.
В 2021 году Лобода заработала более 500 миллионов рублей. Эта сумма включала доходы от концертов, рекламы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и участия в светских мероприятиях.
Mash также сообщил, что певица готова выступить на частных новогодних корпоративах в России за 140 тысяч евро (около 14,8 миллиона рублей по текущему курсу).
29 октября Лободе пригрозили отменить концерт в ОАЭ после инцидента в Ереване. Певицу призвали не использовать политические высказывания на предстоящем выступлении в Дубае.
16:15:21 04-11-2024
Эх, беда, беда, беда - не приедет Лобода.
17:44:07 04-11-2024
Неужели найдутся желающие? Если найдутся - пусть в этом де...ьме купаются.
11:46:51 05-11-2024
я что-то не пойму, а каким образов эти уехавшие могут выступать в России? Им разве не перекрыли кислород?