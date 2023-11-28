Счетная палата проверит, куда потратили деньги власти "замерзающих" районов на Алтае

Такое поручение контрольному органу дали депутаты АКЗС

28 ноября 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Счетная палата проверит эффективность использования средств, которые Алтайский край выделил на ремонт объектов теплоснабжения и ЖКХ Славгорода, Каменского и Хабарского районов. Такое поручение приняли на Совете АКЗС, сообщает пресс-служба парламента региона.

"У коммунальных предприятий Каменского района долги приближаются к миллиарду рублей, это при регулярной помощи из краевого бюджета. Надо разобраться, почему так происходит", – сообщил спикер парламента Александр Роменко.

Депутаты также предложили Счетной палате проверить, насколько эффективно города и муниципалитеты использовали деньги, выделенные им из краевого бюджета, а медорганизации – средства на дополнительное профессиональное образование врачей и медиков среднего звена. Проверят с подачи народных избранников и деятельность Алтайского управления водопроводов.

А еще органу предстоит оценить, достаточно ли помощи получают краевые медорганизации в рамках обязательного медстрахования в 2022-2023 годах и правильно ли формировались "статистические данные протяженности автодорог местного значения для установления нормативов отчислений в бюджеты муниципалитетов от акцизов на топливо и ГСМ".

Депутаты поручили палате провести еще ряд проверок. Ей предстоит проанализировать работу органов госвласти по управлению дебиторской задолженностью, исполнение региональных нацпроектов, влияние вложений в объекты социнфраструктуры, построенные и отремонтированные за счет средств бюджета в 2013-2023 годах, на повышение качества жизни населения. Кроме того, в функции Счетной палаты входит оценка результатов "достижения целей социально-экономического развития региона", контроль за состоянием внутреннего и внешнего долга края. В отдельное полномочие выделено проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, оценка эффективности формирования государственной собственности региона.

Расширение полномочий органа привело к росту нагрузки на сотрудников, говорят депутаты. А потому они решили увеличить численность штата до 40 человек вместо прежних 35. Необходимость усиления контрольного органа обсуждается давно. Вопрос о расширении штата внесен в повестку ноябрьской сессии. Если решение примут, состав Счетной палаты дополнится новым аудитором и четырьмя сотрудниками отдела внешнего государственного финансового контроля. Разработчики надеются, что расширение штата увеличит эффективность работы органа.

Что известно о Счетной палате?

Счетная палата Алтайского края – независимый контрольно-счетный орган. Ее специалисты занимаются анализом эффективности расходования бюджетных средств. В 2022 году в ходе проверок в сфере госзакупок Счетная палата выявила 170 нарушений на 1 млрд рублей. Внесено 205 представлений, к дисциплинарной ответственности привлекли 64 должностных лица.