Счетная палата выявила дефицит педиатров в российских регионах

В государственном сегменте здравоохранения не хватает детских врачей узкой специализации

30 июня 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

По итогам мониторинга, проведенного в 2022 году, Счетная палата выявила нехватку детских врачей в больницах. Об этом сообщают "Ведомости".

Как рассказала и. о. председателя Счетной палаты (СП) Галина Изотова, педиатрическая служба в России укомплектована не полностью. В частности, в государственной системе здравоохранения не хватает врачей узкой специализации.

Отмечается, что в 2022 году число врачей в государственных поликлиниках снизилось на 9784 человек.