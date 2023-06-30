Счетная палата выявила дефицит педиатров в российских регионах
В государственном сегменте здравоохранения не хватает детских врачей узкой специализации
30 июня 2023, 16:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
По итогам мониторинга, проведенного в 2022 году, Счетная палата выявила нехватку детских врачей в больницах. Об этом сообщают "Ведомости".
Как рассказала и. о. председателя Счетной палаты (СП) Галина Изотова, педиатрическая служба в России укомплектована не полностью. В частности, в государственной системе здравоохранения не хватает врачей узкой специализации.
Отмечается, что в 2022 году число врачей в государственных поликлиниках снизилось на 9784 человек.
20:21:16 30-06-2023
Вот новость так новость.
20:59:44 30-06-2023
Ржу не могу, курсант в школе милиции или в военном училище живет на полном обеспечение и получает стипендию как рабочий на заводе зарплату, а в мединституте стипендия 2000 руб и чтобы ее получить не должно быть троек, за свои деньги покупают специальные раздатки и учат как проклятые, а оценки зависят от вменяемости 80 летних бабушек и дедушек, которые не могут расстаться с теплыми местами преподавателей...кто из вас знает таксу на сдачу "фармы" на третьем курсе??? вы просто ох.....те!!
21:19:10 30-06-2023
И сколько стоит фарму сдать? 100 тыс?