Счетная палата выявила в Алтайском крае финансовых нарушений на 12 млрд рублей

Это почти на 4 млрд больше, чем годом ранее

25 июня 2025, 14:00, Александра Черданцева

Глава Счетной палаты Алтайского края Виктор Миненок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По итогам 2024 года Счетная палата (СП) установила, что в Алтайском крае совершено более 12 млрд рублей финансовых нарушений и неэффективного расходования бюджетных средств. Об этом на сессии регионального парламента 25 июня сообщил председатель контрольного органа Виктор Миненок.

"Что касается "горячо любимой" суммы выявленных нарушений неэффективных расходов, это 12,1 млрд рублей. Установлено 914 нарушений, возбуждено 33 дела об административных правонарушениях", – сообщил глава алтайской Счетной палаты.

В этой сумме две составляющие: 11,4 млрд – финансовые нарушения и 655,5 млн – неэффективное использование бюджетных средств. Вот более детальные цифры:

6,2 млрд рублей – нарушения в области ведения бухгалтерского учета;

2,8 млрд – при формировании и исполнении бюджетов;

1 млрд – в сфере деятельности организаций с государственным участием;

920 млн – при осуществлении закупочной деятельности;

356 млн – в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью;

1,2 млн рублей – нецелевое использование бюджетных средств.

В прошлом году СП выявила 668 нарушений на 8,4 млрд рублей.

Отметим, что палата проверяет эффективность использования бюджетных средств на краевом и муниципальном уровне, проводит аудит госзакупок, реализацию нацпроектов. Всего в прошлом году сотрудники СП провели 121 контрольное мероприятие, а также 221 экспертизу проектов законов и нормативных правовых актов. Эксперты проанализировали расходование почти 74 млн рублей. И предложили устранить финансовые нарушения на 8,5 млрд рублей.

Отдельно в докладе Виктора Миненко сказано о проверке формирования и исполнения местных бюджетов проведены в Калманском, Мамонтовском и Хабарском районах. Там выявили 196 нарушений на 2,9 млрд рублей. То есть четверть от всего объема финансовых "оплошностей" в прошлом году. Указанные районы неправильно вели бухгалтерский учет, допускали ошибки в управлении муниципальной собственностью и при работе с казной.

Что же касается госзакупок, то эксперты нашли 90 "отклонений от правил" на 481,5 млн рублей. В большинстве случаев были нарушения условий реализации контрактов, невзыскание пени, штрафов, неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по контракту и другое.