СДЭК третьи сутки не может возобновить выдачу и прием посылок
В компании заявили, что продвинулись в решении проблемы, но починить систему пока не удалось
28 мая 2024, 16:39, ИА Амител
Один из крупнейших российских сервисов доставки – СДЭК – третий день не может возобновить выдачу посылок после масштабного сбоя. Как сообщает телеканал "360", компания продвинулась в решении возникших проблем, но пока полностью исправить ситуацию не удалось.
"В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание", – заявили в службе доставки.
Команда заверила, что посылки клиентов находятся в безопасности. Сейчас ее сотрудники делают все необходимое для возобновления работы.
Напомним, что сбой произошел 26 мая – в СДЭК заявляли, что была нарушена работа вычислительных мощностей. По предположениям экспертов, компания стала жертвой вируса-шифровальщика. Во избежание ошибок организация не стала вводить ручную обработку заказов в пунктах выдачи.
16:45:13 28-05-2024
Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбой в работе СДЭК. Хакеры рассказали о взломе сервиса доставки посылок в соцсети X (ранее — Twitter; заблокирована в России). Они также опубликовали скриншоты проникновения в систему сервиса и «передали привет» российской компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone, которая консультирует СДЭК по кибербезопасности.
Хакерская группа сообщила, что использовала для взлома вирус-шифровальщик.
16:54:04 28-05-2024
И ведь это не первые жертвы автоматизации. Система должна быть построена как автомат калашникова - чем проще , тем надежнее. А не так, тут облегчим, здесь нам бумаги больше не нужны, тут телефоном оплатить можно. И все, и приплыли.
17:59:23 28-05-2024
Когда экономят на специалистах и берут одного "универсального компьютерного мальчика", который и сервер админит, и сеть протягивает, и картриджи заправляет.
18:24:52 28-05-2024
говорил им проблемы у вас в управление и процессами разработки внутри компании а они не соглашались)
19:47:21 28-05-2024
Хорошая реклама цифровизации!
09:06:38 29-05-2024
Тут каждый админ побежал проверять бэкапы.
13:13:35 29-05-2024
Виноваты, не виноваты СДЭКовцы в беспечности, не важно. Человеческий фактор никуда не деть. Яркий пример упования на цифровизацию. Что хотят насадить и в торговле отменой бумажных чеков, и в ЖКУ, и других сферах – даже бумажные трудовые упраздняются, медкарты, другие документы. А потом –РАЗ – И НЕТ ничего! Вот хочу распечатать семейные фото на бумажных носителях. Ведь с прошлого века хранятся альбомы, а современные все только в электронном виде. Флешка может «сгореть», жесткий диск «рассыпаться», облачные хранения хакают…