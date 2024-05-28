СДЭК третьи сутки не может возобновить выдачу и прием посылок

В компании заявили, что продвинулись в решении проблемы, но починить систему пока не удалось

28 мая 2024, 16:39, ИА Амител

Курьерская служба / Фото: unsplash.com

Один из крупнейших российских сервисов доставки – СДЭК – третий день не может возобновить выдачу посылок после масштабного сбоя. Как сообщает телеканал "360", компания продвинулась в решении возникших проблем, но пока полностью исправить ситуацию не удалось.

"В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание", – заявили в службе доставки.

Команда заверила, что посылки клиентов находятся в безопасности. Сейчас ее сотрудники делают все необходимое для возобновления работы.

Напомним, что сбой произошел 26 мая – в СДЭК заявляли, что была нарушена работа вычислительных мощностей. По предположениям экспертов, компания стала жертвой вируса-шифровальщика. Во избежание ошибок организация не стала вводить ручную обработку заказов в пунктах выдачи.