У СДЭК произошел масштабный сбой

Клиенты не могут получить и отправить посылки уже больше суток

27 мая 2024, 16:15, ИА Амител

Курьер с посылками / Фото: unsplash.com

Служба экспресс-доставки СДЭК столкнулась с крупным сбоем, пишет РБК.

Из-за неполадок сотрудники сервиса с утра 26 мая не выдают и не принимают посылки, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов.

На момент написания новости сайт и личный кабинет были недоступны.

В СДЭК сообщили, что уже находятся на заключительном этапе исправления проблемы, однако причину произошедшего не уточнили.