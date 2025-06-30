"Сделать работу на отвали". СММ-специалист рассказала, как в СМИ используют нейросети

Когда заходишь в тупик и кажется, что все идеи исчерпаны, свежий взгляд, даже от нейросети, может оказаться очень полезным

30 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Мария Петренко / Фото: из личного архива

Искусственный интеллект все активнее внедряется в журналистику - генерирует иллюстрации и даже помогает писать материалы. Руководитель СММ-редакции информационного агентства "Амител" Мария Петренко, которая уже десять лет занимается маркетингом в соцсетях, рассказала "Атмосфере", как технологии изменили медиасреду.

Оптимизация процессов

— Как изменился твой рабочий процесс с появлением технологий искусственного интеллекта?

— Уже ни для кого не секрет, что мы ежедневно используем инструменты, основанные на работе нейросетей. Они, например, помогают извлекать важную информацию из большого массива данных. Расшифровка аудиозаписей раньше занимала часы, а теперь с помощью специальных сервисов это занимает считанные минуты. Конечно, это влияет на рабочий процесс, освобождает время для других задач – для творчества и креатива. Нейросети открывают огромные возможности для оптимизации, упрощения работы и создания совершенно новых, креативных форматов, о которых раньше мы и мечтать не могли.

— Используете ли вы в редакции нейросети для генерации не просто постов, а более крупных аналитических материалов?

— Мои коллеги-журналисты почти не используют нейросети, так как информация, с которой они работают, собирается в "полях". Нейросети же опираются на данные, уже опубликованные в интернете. Если работаем с вечнозеленой темой – например, "Как защититься от комаров" или "Пять способов борьбы с колорадскими жуками", то, конечно, нейросеть сможет собрать разрозненные материалы из различных источников и скомпилировать их. Но все равно нужно идти в эти источники и перепроверять.

Когда речь идет об аналитической информации, о данных, которые нам дали эксперты, например, прогноз по росту рынка недвижимости на текущий год в Алтайском крае, то тут никакая нейросеть работу за журналиста не сделает. Помочь придумать заголовок, убрать какие-то шероховатости в тексте или помочь с планом текста – да, здесь можно обратиться за помощью к искусственному интеллекту.

— Есть ли у тебя пример совместной работы редакции и нейросети над каким-то конкретным проектом?

— На День святого Валентина мы запустили интерактивную игру: чат-бот, в котором пользователи могли голосовать и выбирать, как будет развиваться любовная история героини. Разработать сценарные ветки с точки зрения драматургии помогала нейросеть, а мы переложили это на платформу чат-бота.

В течение нескольких дней мы предлагали читателям решить за героиню, как поступить, как оценить слова и поступки ее возлюбленного, и в итоге прийти в одному из финалов - счастливому или не очень.

Мария Петренко / Фото: из личного архива

Искра для новых мыслей

— Как нейросеть помогает находить новые идеи? И стоит ли уповать исключительно на нее в этом вопросе?

— Когда заходишь в тупик и кажется, что все идеи исчерпаны, свежий взгляд, даже от такого источника, как ChatGPT, может оказаться очень полезным. Даже если его предложения кажутся абсурдными или бессвязными, далекими от реальности, они могут послужить отправной точкой для новых идей.

— Я наткнулась на одно исследование, которое меня, мягко говоря, шокировало. Суть в том, что ученые сравнили несколько групп: тех, кто активно использует нейросети, тех, кто их избегает, и тех, кто пользуется только Google. И, по их наблюдениям, люди, активно интегрирующие нейросети в свою жизнь, демонстрируют признаки явной деградации. Так ли это? Ты это замечала?

— Мой круг общения (журналисты, SMM-щики, маркетологи) активно использует нейросети, но обычные люди, чья работа не связана с созданием контента, как мне кажется, пока не очень с ними знакомы. По крайней мере с чем-то кроме ChatGPT – он на слуху и помогает решить множество бытовых задач.

Я знаю, что школьники и студенты используют нейросети для учебы, я и сама вижу а этом огромный соблазн – потратить час и написать эссе по одному из предметов в магистратуре самой или за пару минут сгенерить его с помощью нейросети? Так заманчиво! Но я понимаю, если все свое образование отдавать на откуп нейросетей, толку от него не будет. Но в то же время они дают множество возможностей тренировать навыки, просить нейросеть выступить в качестве учителя – то есть осознанно подходить к использованию этого инструмента.

Показательным был пример студента РГГУ, который в 2023 году написал выпускную квалификационную работу с помощью ChatGPT. В соцсетях он делился, как работал с объемом информации, как шлифовал стиль и сколько времени потратил на вычитку и правки. В итоге работы была с высоким процентом оригинальности, и вуз не стал забирать у него диплом. А если цель – просто сэкономить время и сделать работу "на отвали", то лучше способа и не придумать.

Плохо с фантазией

— По моим наблюдениям, нейросети неплохо справляются с написанием музыки, но вот стихи и тексты у них пока не очень получаются. Особенно часто они ошибаются в цифрах и датах. Видно, что до человеческой фантазии им еще далеко. Что заметила ты?

— Основываясь на личном опыте, я могу сказать, что нейросети часто ошибаются, перевирают цифры, придумывают ответы – специалисты по работе с нейросетями называют это термином “галлюцинации”. Иногда диалог с нейросетью выглядит так: задаешь вопрос, получаешь ответ, переспрашиваешь и получаешь совсем другой ответ.

Например, мне для учебы нужно было подобрать законы и статьи, регулирующие отношения в определенной сфере, я получила развернутый ответ, но перепроверяла каждый пункт и нашла много ошибок.

Нельзя слепо доверять сгенерированному тексту, ведь это всего лишь результат работы алгоритма, основанного на вероятностном сочетании слов. Он может не иметь ничего общего с реальностью.

— Так как, по твоему мнению, получить от нейросети максимально точный ответ?

— Лучше всего нейросети работают, когда их обучают на конкретных данных и задают четкие параметры работы (промпты). Кстати, читала, что хвалить нейросеть полезно, так она запоминает, что путь к этому ответу был правильным, и снова к нему возвращается.

Мария Петренко / Фото: из личного архива

Стоящая замена?

— Насколько вероятно, что нейросети заменят людей с творческими специальностями?

— С появлением нейросетей для генерации изображений – например, Midjourney, DALL-E, отечественного “Кандинского”, наполнило медиа сгенерированными картинками – иногда невероятной красоты и качества. Конечно, это вызывает опасение, что дизайнеры и иллюстраторы станут менее востребованы. Но и нельзя сказать, что их сможет заменить любой юзер – все-таки, чтобы работать с нейросетями на высоком уровне, чтобы результат был искусством, без того, чтобы вложить в изображения глубокую художественную идею и смыслы, не обойтись. А если нужно нагенерить простые иллюстрации без претензий на гениальность для соцсетей, то конечно, можно сделать самому за несколько кликов.

— Ваша редакция использует визуальное оформление, которое создано с помощью нейросетей?

— Сейчас многие генерируют изображения "как попало", и они получаются очень похожими друг на друга, их легко узнать в ленте. Мы делаем картинки для илюстрации новостей – иногда нет нужных архивных фото, чужие из-за авторских прав мы брать не можем, сгенерированные картинки – оптимальный выход. Но я вижу, что они многим приелись. Мне кажется, посты с некачественными нейросетевыми иллюстрациями хуже лайкают и репостят. Чувствуется подмена, искусственность. Возможно, это субъективно, на охват поста влияет еще и его тема, заход, поэтому пока собираю для себя статистику, чтобы подтвердить или опровергнуть это.

— Лично ты можешь отличить работу нейросети от реального человека?

— Недавно я делилась в своем Telegram-канале, что мне приходится читать много тестовых работ от соискателей на вакансию смм-специалиста к нам в редакцию. Многие из них сделали задания с помощью нейросети, и это очень бросалось в глаза. И мы с подписчиками обсуждали, а что именно выдает такие тексты. Из основного: обилие маркированных списков, двоеточий, излишне бодрый, даже задорный стиль, напоминающий речь вожатого в пионерлагере. Кроме того, часто встречаются насыщенные эмоциональные эпитеты, несвойственные обычной речи. Еще нейросетевые тексты выдают длинные-длинные тире. Многие на письме не делают разницу между дефисом и тире, и вот такие длинные тире в тексте привлекают внимание. Но если работать с нейросетью глубже и задавать сложный промпт отличить практически невозможно.

Иногда даже в новостных Telegram-каналах встречаются посты с вводными фразами, явно скопированными из диалога с нейросетью. Это выглядит очень нелепо и непрофессионально.

Недавно в соцсетях обсуждали посты историка Тамары Эйдельман (признана иноагентом в РФ) об отношениях Израиля и Ирана. В одном из постов первый абзац начинался с фразы, указывающей на использование нейросети для работы с текстом, что-то типа “вот обновленный вариант поста с использованием мысли про чеховское ружье в духе Тамары Эйдельман” (признана иноагентом в РФ).

Комментаторы писали, что такое откровенное использование ИИ вызывает разочарование, хотя все понимают, что без нейросетей никуда. Понравилось, как об этом написал экс-преподаватель факультета журналистики МГУ, медиаконсультант Александр Амзин о том, что людям важно читать посты от людей – чтобы сочувствовать, получать подтверждение, что другие люди думают так же и сравнил их с пивом. “Пытался напиться пивом, а оно безалкогольное. Хуже только, если поймешь, что в последний год все пиво такое”.

Вот что интересно: на недавней конференции “Вместе медиа” в Санкт-Петербурге, где собрались представители медиаиндустрии со всей России – журналисты, редакторы, SMM-специалисты – значительная часть обсуждений была посвящена нейросетям.

Особенно запомнился эксперимент, где аудитории предлагалось определить, какой текст сгенерирован нейросетью, а какой написан журналистом. Показательно, что большинство профессионалов, работающих с текстом, почти безошибочно определяли авторство.

Мария Петренко / Фото: из личного архива

Вопрос безопасности

— Сейчас полно дипфейков с подменой лиц, особенно с участием известных людей. Как понять, где правда, а где ложь и как от этого защититься?

— Фейки с изображениями и видео существуют очень и очень давно и становятся все более “качественными”. У многих пользователей соцсетей нет критического мышления, они склонны верить всему, что вписывается в их картину мира, что переслали им родственники, что считывается, как новость. И не задумываются о проверке информации.

С появлением сгенерированного контента ситуация только усугубляется.

Возможно, дело в том, что технологии развиваются стремительно, а взрослые люди уже не могут гибко подстроиться под это, им не хватает медиаграмотности - умения анализировать и оценивать информацию, поступающую из различных источников. Думаю, поэтому сейчас еще и так много случаев мошенничества – для которого нейросети тоже используют. Мне однажды пришло голосовое сообщение от коллеги, с ее голосом, сгенерированным просто один в один, с просьбой занять денег. Конечно, это были мошенники, один звонок – и все стало ясно.

Даже очевидные "шесть пальцев" на сгенерированном изображении, могут остаться незамеченными. Вспомните хотя бы историю с баннером на Министерстве образования и науки Алтайского края – проглядел не один человек. Это говорит о том, что даже образованные люди, работающие с контентом, не всегда обладают достаточной внимательностью и критическим взглядом.

Помощник в реальной жизни

— Недавно я воспользовалась нейросетью для составления личного бюджета. Алгоритм предложил включить в план такие статьи расходов, как путешествия и формирование финансовой подушки безопасности. Хотя я даже не думала раньше, что могу себе это позволить. А как ты применяешь нейросети в своей повседневной жизни?

— В этом году я тоже решила попробовать использовать ChatGPT для ведения бюджета. Записывала все наши с мужем расходы, чтобы понять, куда уходят деньги. Это помогло увидеть, например, что кофе с собой каждый день выходит в копеечку, которую можно было бы использовать на ремонт машины, например.

Еще я использую ChatGPT для составления меню, когда нужно придумать, что приготовить из имеющихся продуктов. Иногда даже пытаюсь считать калории, загружая фото еды. Это все очень приблизительно, но все равно полезно. Плюс, это отличный способ попрактиковать иностранный язык в диалоге или найти ответ на запрос, когда не можешь сформулировать его для поисковика.

Встречала, что некоторые используют ChatGPT вместо психолога. Вряд ли он может заменить профессиональную помощь, но я тоже решила проверить, как это работает – какого-то рода терапевтический эффект он оказал, помог посмотреть на ситуацию с разных сторон.