Замороженные проекты и падающие цены. Что происходит на барнаульском рынке недвижимости

Низкий спрос остановил бурное строительство и снизил "космические" цены на квартиры

06 июня 2025, 12:15, ИА Амител

Многоквартирный дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Чуть более 1,5 тысячи ипотек зарегистрировал алтайский Росреестр за неполный май (с 5 по 30 мая). Это в разы меньше, чем два-три года назад, когда еженедельно жители края подавали 600–700 заявок на регистрацию жилищных кредитов.

Также Росреестр фиксирует сокращение на рынке новостроек (значительно снизилось число договоров долевого участия и регистрации прав). "Заморозка" рынка жилья – тенденция, которая наблюдается последний год. И главные причины – дорогая ипотека и малодоступные госпрограммы. При этом стоимость квартир до недавнего времени "держалась", но сейчас – "дрогнула".

"На вторичном рынке жилья наблюдается снижение цен, которое не всегда отражается в объявлениях. На сайте цена может быть указана, например, 8 млн рублей, реальная цена сделки, особенно для продавцов, стремящихся к быстрой продаже, может быть ниже на сотни тысяч рублей. Торг может достигать значительных сумм, до миллиона рублей, в зависимости от первоначальной стоимости объекта", – прокомментировала редактор-аналитик amic.ru Алена Жукова изданию "Атмосфера".

Новостройки теряют в цене пока не так активно, однако некоторые девелоперы на старте продаж предлагают квартиры в районе 100 тыс. рублей за квадратный метр. Риелторы считают, что этот тренд могут подхватить и другие компании, заинтересованные в быстрых продажах.

При этом пока многие девелоперы отложили реализацию крупных проектов до лучших времен и переориентировались на другие сегменты, например, участвуют в госзаказах, строя школы, больницы и детские сады, или осваивают другие регионы и типы недвижимости, такие как апартаменты и гостиницы.

Однако компании осознают, что вслед за спадом рынка последует взлет, и готовятся к нему. Они активно скупают землю и занимаются разработкой проектной документации, чтобы быть во всеоружии, когда рынок начнет набирать обороты. Ведь от момента подготовки проекта до начала строительства может пройти несколько лет, особенно если речь идет о земле в центре города, требующей выкупа и расселения.