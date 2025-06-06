Замороженные проекты и падающие цены. Что происходит на барнаульском рынке недвижимости
Низкий спрос остановил бурное строительство и снизил "космические" цены на квартиры
06 июня 2025, 12:15, ИА Амител
Чуть более 1,5 тысячи ипотек зарегистрировал алтайский Росреестр за неполный май (с 5 по 30 мая). Это в разы меньше, чем два-три года назад, когда еженедельно жители края подавали 600–700 заявок на регистрацию жилищных кредитов.
Также Росреестр фиксирует сокращение на рынке новостроек (значительно снизилось число договоров долевого участия и регистрации прав). "Заморозка" рынка жилья – тенденция, которая наблюдается последний год. И главные причины – дорогая ипотека и малодоступные госпрограммы. При этом стоимость квартир до недавнего времени "держалась", но сейчас – "дрогнула".
"На вторичном рынке жилья наблюдается снижение цен, которое не всегда отражается в объявлениях. На сайте цена может быть указана, например, 8 млн рублей, реальная цена сделки, особенно для продавцов, стремящихся к быстрой продаже, может быть ниже на сотни тысяч рублей. Торг может достигать значительных сумм, до миллиона рублей, в зависимости от первоначальной стоимости объекта", – прокомментировала редактор-аналитик amic.ru Алена Жукова изданию "Атмосфера".
Новостройки теряют в цене пока не так активно, однако некоторые девелоперы на старте продаж предлагают квартиры в районе 100 тыс. рублей за квадратный метр. Риелторы считают, что этот тренд могут подхватить и другие компании, заинтересованные в быстрых продажах.
При этом пока многие девелоперы отложили реализацию крупных проектов до лучших времен и переориентировались на другие сегменты, например, участвуют в госзаказах, строя школы, больницы и детские сады, или осваивают другие регионы и типы недвижимости, такие как апартаменты и гостиницы.
Однако компании осознают, что вслед за спадом рынка последует взлет, и готовятся к нему. Они активно скупают землю и занимаются разработкой проектной документации, чтобы быть во всеоружии, когда рынок начнет набирать обороты. Ведь от момента подготовки проекта до начала строительства может пройти несколько лет, особенно если речь идет о земле в центре города, требующей выкупа и расселения.
12:25:26 06-06-2025
Ну вот. А эксперты тут постоянно говорили дешевле не будет -дешевле не будет)
14:05:11 06-06-2025
Гость (12:25:26 06-06-2025) Ну вот. А эксперты тут постоянно говорили дешевле не будет -...
Да-да, бетон только дорожает говорили они и продолжали поднимать цены, по которым уже никто не брал недвигу за свои деньги, только за кредитные брали отчаянные или отчаявшиеся, у которых не хватило мозгов понять, что их втягивают в финансовую пирамиду с недвижимостью. Но раздающийся плач совершенно не понятен. Кризиса пока нет, всё впереди и настоящее падение цен до рыночных, которые будут установлены спросом, а не хотелками продаванов.
15:29:05 06-06-2025
Гость (14:05:11 06-06-2025) Да-да, бетон только дорожает говорили они и продолжали п... Сейчас упадет ставка на ипотеку,опять цены взлетят вверх. Все знакомые ждут падения %по ипотеке,чтобы улучшить жилищные условия.
В Барнауле таких семей ,думаю, очень много.
ГЛАВНОЕ,НЕ УПУСТИТЬ МОМЕНТ!
16:02:09 06-06-2025
Гость (15:29:05 06-06-2025) Сейчас упадет ставка на ипотеку,опять цены взлетят вверх. Вс... Главное,понять, где эта золотая середина, чтобы купить квартиру. Эти качели в ценах на квартиры постоянно.
Возможно,сейчас лучшее время. Возможно, худшее. Никакие эксперты этого точно не знают. Время покажет.
15:21:02 06-06-2025
Гость (12:25:26 06-06-2025) Ну вот. А эксперты тут постоянно говорили дешевле не будет -...
Это пока студенты не поехали учиться. У нас две деревни в районе потихоньку разбегаются((( Сегодня две семьи уехали в город.
Продают технику, живность- и в город!
Я говорю про один район. А сколько у нас в Алтайском крае таких сел! Грустно!
14:06:53 07-06-2025
Гость (12:25:26 06-06-2025) Ну вот. А эксперты тут постоянно говорили дешевле не будет -... ...эксперты уже давно переобулись...)))
12:30:19 06-06-2025
и падающие цены -- че реально? Вот бы так в других областях
12:34:54 06-06-2025
снизил "космические" цены на квартиры - а машины по космическим ценам сметают?
16:18:38 06-06-2025
Копим деньги на квартиру. Ждём. Страшно ждать. Боишься, что завтра раз и...С покупкой машины уже пролетели. Пришлось купить в два раза дороже,хотя все " эксперты"уверяли, что будет падение цен .
08:10:45 07-06-2025
Гость (16:18:38 06-06-2025) Копим деньги на квартиру. Ждём. Страшно ждать. Боишься, что ... не будет падения цен - не верьте Вы этим олухам. Мизерный откат возможен, а на дистанции - только удорожание
10:31:37 07-06-2025
В соседнем Казахстане цены на квартиры на порядок дешевле, тот же бетон, цемент, песок.. У нас цена перегрева это понятно даже детям)))
14:32:00 07-06-2025
Горыныч (10:31:37 07-06-2025) В соседнем Казахстане цены на квартиры на порядок дешевле, т...
У нас нет и не было перегрева. Не было у нас превышения спроса над предложением. Никогда. Не было у нас никогда столько клиентов желающих приобрести недвижимость на имеющиеся собственные средства. Переезжающие в город из вымирающих деревень, как пишут здесь некоторые,не могли спровоцировать перегрев, т.к. в большинстве своём не имеют средств. Цена у нас сформировалась по сговору и представляет собой ценовой пузырь или финансовую пирамиду, надутую кредитными или заёмными средствами. А это совсем не перегрев, даже ребёнку понятно. Теперь всё понастроенное в долг, кто-то долго и усердно, десятилетиями, должен отрабатывать, "охлаждая" экономику отсутствием спроса не только на недвижимость, но и на всё остальное из-за отсутствия средств, которые будут направляться на погашение долга.
14:45:43 07-06-2025
Горыныч (10:31:37 07-06-2025) В соседнем Казахстане цены на квартиры на порядок дешевле, т...
Уже когда ответил, то понял, что вы имели в виду тот же перегрев, что и я. Пардон.
14:12:12 07-06-2025
Гость (15:29:05 06-06-2025) Сейчас упадет ставка на ипотеку,опять цены взлетят вверх. Вс... Сказочник! Вы Дорожайший!!!)))
16:38:11 07-06-2025
Никак (14:12:12 07-06-2025) Сказочник! Вы Дорожайший!!!)))... Ставки на ипотеку будут падать вместе со ставкой рефенансирования. Вчера она упала и сбер уже объявил о снижении ставки по ипотеке. Так что это не он сказочник.