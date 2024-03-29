СДВГ у детей: какие есть симптомы, методы диагностики и лечения
Рассказываем, когда нужно обращаться к врачу
29 марта 2024, 10:40, ИА Амител
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей – распространенное неврологическое расстройство. Оно характеризуется комбинацией проблем с вниманием, гиперактивностью и импульсивностью. Состояние может сильно повлиять на поведение, обучение и социальную адаптацию ребенка.
Какие симптомы у заболевания?
Синдром дефицита внимания и гиперактивности встречается у детей разного возраста. У малышей в 3-4 года проявляется в непоседливости, неспособности сосредоточиться на занятиях или играх.
Дети 5-8 лет с СДВГ часто испытывают трудности с выполнением заданий, отвлекаются, забывают инструкции и непоследовательны в действиях. К девяти годам, на пороге полового созревания, симптомы могут усилиться: ребенок может проявлять беспокойство, импульсивность, а также страдать от проблем с самоконтролем и социальной адаптацией. Подробнее о симптомах СДВГ.
Какие причины влияют на развитие болезни?
Причины могут быть и генетические, и биологические. Значение имеют и окружающие факторы.
Например, если у одного из родителей был диагностирован СДВГ, вероятность его появления у ребенка увеличивается.
В биологическим факторам относятся:
- преждевременные роды;
- недостаток кислорода при рождении;
- воздействие токсичных веществ в период беременности.
Кроме того, способствовать развитию СДВГ у детей могут стресс, неблагоприятные семейные условия или низкий уровень образования родителей.
Как диагностировать СДВГ?
Диагностика СДВГ – комплексный процесс, включающий анализ симптомов, анамнеза и поведенческих наблюдений.
Врач проводит беседу с родителями, собирает информацию о поведении ребенка в различных ситуациях, а также может использовать специализированные тесты и анкеты для оценки внимания, гиперактивности и импульсивности.
Важно исключить и другие возможные причины поведенческих проблем: тревожные расстройства или депрессию. Для этого могут потребоваться консультации у психиатра или невролога, а также дополнительные обследования, например, нейропсихологические тесты или обследование на наличие других неврологических состояний.
Как лечить?
Лечение СДВГ у детей обычно включает несколько компонентов в зависимости от индивидуальных потребностей ребенка:
- Медикаментозная терапия. Врач может назначить препараты, такие как стимуляторы или некоторые антидепрессанты, чтобы улучшить концентрацию внимания, уменьшить гиперактивность и контролировать импульсивное поведение.
- Поведенческая терапия. Включает обучение ребенка навыкам саморегуляции, управлению эмоциями и улучшению социальных навыков. Родители и учителя также могут пройти обучение, чтобы научиться эффективным стратегиям взаимодействия с ребенком и созданию поддерживающей среды.
- Образовательные интервенции. Школьная среда играет ключевую роль в успешном управлении СДВГ. Разработка индивидуальных учебных планов, использование методов дифференцированного обучения и регулярный мониторинг прогресса помогают обеспечить успех ребенка в учебе.
- Поддержка семьи. Поддержка и понимание со стороны семьи – основополагающие компоненты успешного лечения СДВГ. Обучение родителей стратегиям эффективного взаимодействия с ребенком, а также предоставление доступа к группам поддержки и ресурсам помогают создать стабильную и поддерживающую среду.
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Пылаева О.А. Проблемы детской одаренности. Одаренность и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) // Рус. журн. дет. неврологии. 2008. Т. 3, вып. 1. С. 37-45.
Нейропсихологическиеи цереброваскулярные нарушения у дошкольников с синдромом дефицитавнимания с гиперактивностью / О.Ю. Кочерова, В.В. Линьков, О.М. Филькинаи др. // Вестн. новых мед. технол. 2004. Т. 11. № 1-2. С. 65-66.
10:56:58 29-03-2024
научное обоснование избалованному/капризному ребенку придумали. раньше решалось в разы ремень и угол
11:14:27 29-03-2024
Гость (10:56:58 29-03-2024) научное обоснование избалованному/капризному ребенку придум... Согласны! и было очень действенно!
11:33:36 29-03-2024
Гость (10:56:58 29-03-2024) научное обоснование избалованному/капризному ребенку придум... точно! по роду деятельности часто приходится сталкиваться с такими детьми. это ужас, если честно.
помню как появилась типа японская система воспитания, когда нельзя ребенку ничего запрещать, так вот это плоды, мне кажется. онижематери с радостью скинули с себя обузу воспитания, а сейчас облачились в невроз из-за своих чад.
11:37:00 29-03-2024
Гость (10:56:58 29-03-2024) научное обоснование избалованному/капризному ребенку придум...
частично вы наверное правы. но психических отклонений действительно сейчас много. экология, нездоровая пища, прибивки (не путать с советскими, проверенными, хотя и тогда были осложнения, но гораздо реже)
11:57:54 29-03-2024
Гость (11:37:00 29-03-2024) частично вы наверное правы. но психических отклонений де... много, но не каждый же второй. дети сейчас просто не воспитаны и реально неуправляемы, за редким исключением.
13:25:07 29-03-2024
Гость (11:37:00 29-03-2024) частично вы наверное правы. но психических отклонений де... ПриБивки - это дать ремня ребенку впрок, пока еще ничего не нарушил?
11:22:59 29-03-2024
Уважаемые читатели, кто столкнулся с таким диагнозом у своего ребенка! Не заблуждайтесь относительно "не серьёзности" диагноза! Важно начать лечение как можно раньше, чтобы к школьному периоду уже были первые результаты, иначе у ребенка будут проблемы с обучением.
Он не сможет чисто физически спокойно высидеть 40 минут урока, не будет слышать объяснения учителя, не будет понимать, что учитель требует от него.
Это будут не проблемы с воспитанностью вашего ребенка, а именно проблемы со здоровьем, поэтому прислушайтесь к рекомендациям детских врачей и психологов и воспитателей детсада...
17:03:40 29-03-2024
Гость (11:22:59 29-03-2024) Уважаемые читатели, кто столкнулся с таким диагнозом у своег...Он не сможет чисто физически спокойно высидеть 40 минут урока Поэтому надо перестать обучать всех подряд! Началки некоторым - за глаза!
11:46:16 29-03-2024
но психических отклонений действительно сейчас много - да это факт
14:26:28 02-04-2024
СДВГ встречается и у взрослых. При правильной коррекции можно жить полноценно.