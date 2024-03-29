СДВГ у детей: какие есть симптомы, методы диагностики и лечения

Рассказываем, когда нужно обращаться к врачу

29 марта 2024, 10:40, ИА Амител

Ребенок. Игрушка/ Фото: freepik.com

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей – распространенное неврологическое расстройство. Оно характеризуется комбинацией проблем с вниманием, гиперактивностью и импульсивностью. Состояние может сильно повлиять на поведение, обучение и социальную адаптацию ребенка.

Какие симптомы у заболевания?

Синдром дефицита внимания и гиперактивности встречается у детей разного возраста. У малышей в 3-4 года проявляется в непоседливости, неспособности сосредоточиться на занятиях или играх.

Дети 5-8 лет с СДВГ часто испытывают трудности с выполнением заданий, отвлекаются, забывают инструкции и непоследовательны в действиях. К девяти годам, на пороге полового созревания, симптомы могут усилиться: ребенок может проявлять беспокойство, импульсивность, а также страдать от проблем с самоконтролем и социальной адаптацией. Подробнее о симптомах СДВГ.

Ребенок. Трудности с обучением / Фото: freepik.com

Какие причины влияют на развитие болезни?

Причины могут быть и генетические, и биологические. Значение имеют и окружающие факторы.

Например, если у одного из родителей был диагностирован СДВГ, вероятность его появления у ребенка увеличивается.

В биологическим факторам относятся:

преждевременные роды;

недостаток кислорода при рождении;

воздействие токсичных веществ в период беременности.

Кроме того, способствовать развитию СДВГ у детей могут стресс, неблагоприятные семейные условия или низкий уровень образования родителей.

Как диагностировать СДВГ?

Диагностика СДВГ ­– комплексный процесс, включающий анализ симптомов, анамнеза и поведенческих наблюдений.

Врач проводит беседу с родителями, собирает информацию о поведении ребенка в различных ситуациях, а также может использовать специализированные тесты и анкеты для оценки внимания, гиперактивности и импульсивности.

Важно исключить и другие возможные причины поведенческих проблем: тревожные расстройства или депрессию. Для этого могут потребоваться консультации у психиатра или невролога, а также дополнительные обследования, например, нейропсихологические тесты или обследование на наличие других неврологических состояний.

Ребенок. Доктор / Фото: gpointstudio / freepik.com

Как лечить?

Лечение СДВГ у детей обычно включает несколько компонентов в зависимости от индивидуальных потребностей ребенка:

Медикаментозная терапия. Врач может назначить препараты, такие как стимуляторы или некоторые антидепрессанты, чтобы улучшить концентрацию внимания, уменьшить гиперактивность и контролировать импульсивное поведение. Поведенческая терапия. Включает обучение ребенка навыкам саморегуляции, управлению эмоциями и улучшению социальных навыков. Родители и учителя также могут пройти обучение, чтобы научиться эффективным стратегиям взаимодействия с ребенком и созданию поддерживающей среды. Образовательные интервенции. Школьная среда играет ключевую роль в успешном управлении СДВГ. Разработка индивидуальных учебных планов, использование методов дифференцированного обучения и регулярный мониторинг прогресса помогают обеспечить успех ребенка в учебе. Поддержка семьи. Поддержка и понимание со стороны семьи – основополагающие компоненты успешного лечения СДВГ. Обучение родителей стратегиям эффективного взаимодействия с ребенком, а также предоставление доступа к группам поддержки и ресурсам помогают создать стабильную и поддерживающую среду.

Ребенок. Занятия со специалистом / Фото: freepik.com

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