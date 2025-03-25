Сегмент строительства частных домов стал драйвером ввода жилья в Сибири

Объемы строительства растут третий год подряд

25 марта 2025, 10:45, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сибирский федеральный округ сохранил в 2024 году рекордные показатели ввода жилья, причем основной вклад (более 60%) внес сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом на Байкальской строительной неделе рассказал управляющий директор Сибирского регионального центра Банка Дом.РФ Алексей Кузнецов, основываясь на данных аналитического центра Дом.РФ.

Объем строящегося жилья в СФО продолжает расти третий год подряд и в 2024 году достиг почти 9 млн кв. м. Наибольший прирост портфеля жилья на стадии строительства был в республиках Тыва, Хакасия и Алтай. Объемы ввода жилья в 2024 году увеличились в семи регионах СФО из десяти. Почти 60% домов в Сибири ввели в Новосибирской, Иркутской областях и Красноярском крае.

При этом показатель распроданности жилья в СФО остается на приемлемом уровне, отметил представитель Банка Дом.РФ. В проектах с плановым вводом в 2025 году в СФО реализовано 52% площадей (в целом по России – 50%) при норме 48%. Поддержку ипотечному рынку в Сибири продолжают оказывать государственные программы, самой популярной из которых остается "Семейная ипотека".

По словам Алексея Кузнецова, накопленный задел по продажам позволит застройщикам гарантированно завершить проекты с вводом в 2025 году, но слабый спрос приведет к снижению запусков. Как следствие: увеличатся риски падения ввода жилья в эксплуатацию с 2027 года. Поэтому сегодня особенно важна разработка мер поддержки для новых проектов.