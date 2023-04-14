Секретные документы Пентагона выложил молодой военнослужащий Нацгвардии США

21-летнего Джека Тейшейру арестовали. Он возглавлял группу в Discord, в которой выкладывал важную информацию

14 апреля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США является лидером онлайн-группы, через которую американские секретные документы попали в Сеть. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно газете The New York Times.

По информации издания, 21-летний Джек Тейшейра – военнослужащий разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс – возглавляет группу на платформе Discord, в которую входило от 20 до 30 пользователей. Туда он и отправил секретные американские данные.

Молодого человека уже арестовали. Он официально стал подозреваемым в утечке особо важных документов американской обороны и разведки.

Напомним, что накануне в Сеть попали секретные документы американской разведки. Материалы раскрывали данные о графике поставок оружия и численности войск украинской армии. Как сообщали американские СМИ, это была крупнейшая утечка за последние годы.