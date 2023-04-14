Секретные документы Пентагона выложил молодой военнослужащий Нацгвардии США
21-летнего Джека Тейшейру арестовали. Он возглавлял группу в Discord, в которой выкладывал важную информацию
14 апреля 2023, 08:01, ИА Амител
Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США является лидером онлайн-группы, через которую американские секретные документы попали в Сеть. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно газете The New York Times.
По информации издания, 21-летний Джек Тейшейра – военнослужащий разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс – возглавляет группу на платформе Discord, в которую входило от 20 до 30 пользователей. Туда он и отправил секретные американские данные.
Молодого человека уже арестовали. Он официально стал подозреваемым в утечке особо важных документов американской обороны и разведки.
Напомним, что накануне в Сеть попали секретные документы американской разведки. Материалы раскрывали данные о графике поставок оружия и численности войск украинской армии. Как сообщали американские СМИ, это была крупнейшая утечка за последние годы.
08:11:04 14-04-2023
Парень молодец.Вот только зря вовремя не скрылся в России от пиндосского аппарата подавления свободы.
08:39:13 14-04-2023
На блеф похоже. Ему это зачем? Парень может работать на дезу, показывают его арест, все верят, что это подлинные документы
09:06:52 14-04-2023
Гость (08:39:13 14-04-2023) На блеф похоже. Ему это зачем? Парень может работать на дезу... Чтобы российские военные поверили тому парню американские органы проводят шмон дома его матери.Для ещё пущей убедительности,чтоб деза всё-таки прошла.
08:45:57 14-04-2023
Надо тщательно проверять все данные, вполне может липой быть перед наступлением бандерлогов.
08:59:50 14-04-2023
Может и деза, но под эту дудку нужно ввести войска в США для защиты демократии.