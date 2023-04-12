Военные тайны узнали играючи. Кто и зачем "слил" в Сеть секреты Пентагона?

Специалисты оценили причины вброса закрытых данных и пользу для российских военных

12 апреля 2023, 06:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Andres Gavino

Разразившийся скандал с утечкой в Сеть секретных документов Пентагона уже вызвал раздражение политиков во многих странах и стал причиной изменения задач военными в ходе боевых действий на Украине. При этом не стоит забывать, что скандал продолжает разрастаться, ведь анализ выложенных в Сеть материалов продолжается. Как отреагировали на случившееся на Западе и в России, повлияет ли происшествие на ход СВО и мировые события, разбирался журналист amic.ru Андрей Магас.

Месяц ненужных секретов

Следует отметить, что начало истории с публикацией закрытых сведений занимательно ничуть не меньше продолжения и, конечно, последствий. Впервые фото нескольких десятков документов были выложены одним из пользователей на популярной среди любителей компьютерных видеоигр платформе Discord ещё 28 февраля и 2 марта. Там они не вызвали широкого интереса, поскольку посетители сервиса люди большей частью аполитичные и не оценили содержимое опубликованных папок. Однако кое-кого файлы всё же зацепили, и пользователи соцсетей стали размещать их фрагменты на своих страницах.

Постепенно интерес к материалам возрастал, и когда секреты появились в Telegram-каналах и Twitter, на них 6 апреля обратила внимание американская газета The York Times. И после этого всплывшие на белый свет материалы стали широко и громогласно обсуждаться.

Фото: unsplash.com / Charles C. Collingwood

О чём же стало известно из пентагоновских документов? О подготовке американцами и их союзниками по НАТО не менее 12 боевых групп ВСУ численностью по четыре-пять тысяч солдат для предстоящего контрнаступления. Девять из них готовятся на территории западных стран, три – непосредственно на Украине. Шесть групп должны были подготовить к 31 марта, ещё три – к 30 апреля. Согласно рассекреченным документам, украинские военные для активных действий должны получить более 250 танков, 350 БМП, около 150 артиллерийских установок и другую технику.

Вашингтон постоянно снабжает Киев информацией о российских командных пунктах, складах боеприпасов и ключевых узлах военных линий. Однако украинская сторона не всегда рассказывает союзникам о своих военных планах. Для связи США используют секретную спутниковую систему LAPIS, которая, впрочем, в последнее время становится уязвимой к российскому воздействию.

Что касается украинской армии, то её состояние Пентагон оценивает как истощённое. Имеет место нехватка живой силы и ракет для ПВО советского производства, которые закончатся к 23 мая.

Из документов стали известны подробности полётов западных самолётов в районе Чёрного моря, где ведётся наблюдение за территорией Крыма. Американским пилотам предписано держаться от полуострова на расстоянии 80,4 км, а в сентябре 2022-го, напомним, едва не был сбит британский самолёт-разведчик.

Прослушкой уже никого не удивишь

Мало кого удивили данные, что США прослушивают заседания у президента Украины Зеленского. На одном из них, кстати, было высказано намерение нанести удар по Ростовской области, после чего Вашингтон отказал в поставке Киеву ракетных комплексов большой дальности. Но для многих неприятным открытием стала прослушка политиков и чиновников из союзных стран, как минимум Израиля и Южной Кореи. У израильтян американцы узнали, что спецслужба "Моссад" активно стимулировала недавние массовые протесты против судебной реформы нового кабмина. А благодаря "ушам" в Сеуле стало известно об обсуждении поставок боеприпасов Украине южнокорейским правительством.

Фото: unsplash.com / Antoine Barrès

Президент Ассоциации ветеранов подразделения "Альфа" Сергей Гончаров напоминает, что в 2013 году разразился скандал с прослушкой канцлера Германии Меркель.

"Теперь о пребывании “под колпаком” у США узнали и другие союзники. Меркель тогда утёрлась, как говорится, и эти тоже утрутся. Южной Корее, если станет слишком возмущаться, тоже бесцеремонно укажут на своё место. Но в целом ничего нового на данную тему общественность не узнала", – заявил он amic.ru.

Кстати, тогда же, в 2013 году, итальянские СМИ сообщили, что разговоры членов правительства страны слушают сотрудники Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Но в то время доказательства прослушки журналисты получили, в том числе, от бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена. В 2020 году скандал с подслушиванием германских политиков снова вспыхнул – на сей раз стало известно, что АНБ использует для решения своих задач спецслужбы Дании, о чём писало издание Süddeutsche Zeitung.

Планы придётся изменить

Поначалу реакция на обнародованные материалы была сдержанной и даже ироничной. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал их "виртуальным псевдосливом" и "фотошопом". Некоторые российские Telegram-каналы и интернет-ресурсы также поначалу усомнились в их достоверности, посчитав, что имеет место операция по дезинформации с целью ввести в заблуждение Москву насчёт состояния дел ВСУ.

Политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин уверен, что автором слива X-Files стал американец.

"Судя по всему, кто-то готовил закрытую презентацию, и человек, так или иначе имевший к ней отношение, выложил эти документы в Сеть. Их характер и географический разброс свидетельствуют об этом – там фигурирует не только Украина, но и Ближний Восток, Китай, Африка", – пояснил он amic.ru.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованные сведения не стали открытием для Москвы, которая и ранее не сомневалась в "прямой или косвенной вовлечённости США и НАТО в конфликт".

Что касается влияния скандала на ход СВО, то, как сообщила CNN со ссылкой на источник в окружении президента Зеленского, украинская сторона теперь изменит "некоторые военные планы", в частности, касающиеся ранее анонсированного контрнаступления.

В его успехе, кстати, американская сторона сомневается, пишет издание The Washington Post, указывая, что Киев испытывает большие сложности с формированием и обеспечением своих подразделений. Всё это, плюс недостатки в сосредоточении войск и нехватка боеприпасов, может привести к небольшим успехам и "скромным территориальным завоеваниям".

Как сообщает агентство AP, министерство юстиции США уже 7 апреля приступило к расследованию утечки материалов. А 8 апреля официальный представитель военного ведомства США Сабрина Сингх сообщила о передаче минюсту дела для расследования.

10 апреля последовала реакция администрации – координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби заявил, что представители правящей команды "пока не пришли к рабочей теории". Он добавил, что ряд опубликованных документов был "отредактирован".

Удар по репутации Байдена?

Появление этих секретных файлов в Сети было не случайным, считает Сергей Гончаров.

"Американцы понимают, что конфликт на Украине затягивает их всё сильнее, они влезают в него слишком глубоко, как не хотелось бы, – в том числе и по причине чрезмерно активного поведения президента Зеленского. И с помощью такого скандала они решили одёрнуть его, несколько утихомирить", – пояснил он.

В неслучайности произошедшего убеждён и Андрей Кошкин.

"Скорее всего, сделано это было в рамках ведущейся внутриполитической борьбы в США для нанесения ущерба администрации Байдена", – указал политолог.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что 10 апреля известный американский журналист Сеймур Херш выдал новую порцию разоблачений, касающихся взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Фото: unsplash.com / Sergiu Nista

Что касается возможности России как-то использовать утечку документов в своих интересах, то Андрей Кошкин сомневается, что она повлияет на ход специальной военной операции на Украине.

"Всё-таки наши военные пользуются другими источниками, в том числе разведданными, более высокого уровня. А вот для воздействия на общественное мнение в России, создание эмоциональной волны среди пользователей интернета и соцсетей такая информационно-психологическая операция вполне может быть осуществлена", – пояснил собеседник.

Сергей Гончаров также сомневается в возможности нашей страны как-то использовать скандал в свою пользу.