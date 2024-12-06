"Секс" и "Круть". "Яндекс Книги" назвали самые популярные произведения в 2024 году
Среди них — биография Илона Маска, "Дюна", "Преступление и наказание"
06 декабря 2024, 11:44, ИА Амител
Роман "Круть" Виктора Пелевина стал самым популярным художественным произведением в 2024 году в "Яндекс Книгах". Об этом сообщили в телеграм-канале сервиса.
Среди самых читаемых художественных книг также оказались "Дюна" Фрэнка Герберта, "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Евгений Онегин" Александра Пушкина, "Увидимся в августе" Габриэля Гарсиа Маркеса и некоторые другие.
Самая популярная нон-фикшен-книга – "Секс. Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить: от анатомии до психологии" Натальи Красновой.
Из "нехудожки" также крайне часто читали биографию Илона Маска от Уолтера Айзексона, "Как перестать беспокоиться и начать жить" Дейла Карнеги, "Думай медленно... решай быстро" Даниэля Канемана. Весь список:
Самой дочитываемой книгой назвали "Императорский Див. Колдун Российской империи" Виктора Дашкевича, а самой обсуждаемой – "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса.
В сервисе также рассказали, что пользователи в среднем в год начинают читать и слушать 13 книг, а дочитывают больше половины – порядка четырех книг.
86% пользователей также хотя бы раз выбирали аудиоформат, а возможностью переключения между форматами пользуются уже 17% подписчиков.
12:29:04 06-12-2024
Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить --- это по моему вообще не проблема
14:10:01 06-12-2024
Гость (12:29:04 06-12-2024) Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить --- э... Читать подобное считаю не уместным. Тем более писала ее женщина.