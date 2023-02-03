Врач объяснил, когда женское тело максимально привлекает мужчин

В определённое время женщины в глазах мужчин становятся более сексуальными

03 февраля 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Акушер-гинеколог Мэри Джейкобсон рассказала, что женщина становится более желанной во время овуляции, пишет "Лента.ру" со ссылкой на The List.

Врач отметила, что в период овуляции женское тело претерпевает массу изменений, в том числе и внешних. Так организм сообщает, что женщина готова к зачатию ребёнка.

"Во время овуляции запахи и общая привлекательность усиливаются. Особенно явно эти сигналы улавливают партнёры женщин. Женщины в глазах мужчин становятся более сексуально привлекательными", – пояснила медик.

Заметно влияет овуляция и на сексуальное желание: женщины чувствуют сильную потребность в сексе в дни, предшествующие овуляции.