НОВОСТИЗдоровье

Врач объяснил, когда женское тело максимально привлекает мужчин

В определённое время женщины в глазах мужчин становятся более сексуальными

03 февраля 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Акушер-гинеколог Мэри Джейкобсон рассказала, что женщина становится более желанной во время овуляции, пишет "Лента.ру" со ссылкой на The List.

Врач отметила, что в период овуляции женское тело претерпевает массу изменений, в том числе и внешних. Так организм сообщает, что женщина готова к зачатию ребёнка.

"Во время овуляции запахи и общая привлекательность усиливаются. Особенно явно эти сигналы улавливают партнёры женщин. Женщины в глазах мужчин становятся более сексуально привлекательными", – пояснила медик.

Заметно влияет овуляция и на сексуальное желание: женщины чувствуют сильную потребность в сексе в дни, предшествующие овуляции.

"Всё – от желания заняться сексом и до активного ухода за собой – это способы, с помощью которых гормоны сообщают, что началась овуляция", – уточнила акушер-гинеколог.

 

Комментарии 10

  • Некрасивых женщин не бывает Бывает мало водки...
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Откуда женщине знать,когда женское тело максимально привлекает мужчин? Может как в анекдоте про Вовочку: " Учитель спрашивает-о чём ты думаешь,глядя на эту картину? О бабах! Но почему,ведь это натюрморт??? А я о них всегда думаю!"
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Женское тело максимально привлекает мужчин, которые отслужили в армии, или только-только откинулись с зоны. Именно этим объясняется тот факт, что даже жительницы новостроек на Ускова, имеющие тела, условно называемые "чёрный квадрат", "дюгонь", "масяня", или, напротив, "бледная спирохета" с лёгкостью находят своего единственного рубцовчанина и живут некоторое время...
    03 февраля, Гость   Ответить
  • бред
    03 февраля, Гость   Ответить
  • 90-60-90 никто не отменял. Можно несколько отступать от этих показателей, но соотношение размера талии к размеру бедер должно быть в районе 0,65. Иными словами, бедра должны быть в 1,5 раза по окружности шире талии. Такие женщины всегда чертовски привлекательны и сексуальны. Многие для этого не худеют, чтобы талия была уже, а наращивают попу. Все ради заветного соотношения в 1,5. Такой себе метод конечно от К.Кардашьян, но иногда и он работает, если иначе нельзя.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • 90-60-90 - это на спидометре при проезде камер...
    03 февраля, Гость   Ответить
  • что даже жительницы новостроек на Ускова- а там сидельцы живут? или дембеля?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • А ответ короткий - инстинкт.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • а там сидельцы живут? или дембеля?/// постарайтесь не только читать буквы, но и складывать из них слова, а из слов- предложения. Тогда, возможно, но это не точно, смысл прочтённых букв будет более понятен.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • "90-60-90 - это на спидометре при проезде камер..." ----- Гость, или габариты по оси ОХ, ОУ и О Z.
    03 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей

Курс доллара резко вырос
10 часов назад  4

Все новости

Новости партнеров