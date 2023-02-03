Врач объяснил, когда женское тело максимально привлекает мужчин
В определённое время женщины в глазах мужчин становятся более сексуальными
03 февраля 2023, 06:45, ИА Амител
Акушер-гинеколог Мэри Джейкобсон рассказала, что женщина становится более желанной во время овуляции, пишет "Лента.ру" со ссылкой на The List.
Врач отметила, что в период овуляции женское тело претерпевает массу изменений, в том числе и внешних. Так организм сообщает, что женщина готова к зачатию ребёнка.
"Во время овуляции запахи и общая привлекательность усиливаются. Особенно явно эти сигналы улавливают партнёры женщин. Женщины в глазах мужчин становятся более сексуально привлекательными", – пояснила медик.
Заметно влияет овуляция и на сексуальное желание: женщины чувствуют сильную потребность в сексе в дни, предшествующие овуляции.
"Всё – от желания заняться сексом и до активного ухода за собой – это способы, с помощью которых гормоны сообщают, что началась овуляция", – уточнила акушер-гинеколог.
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