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Сексолог рассказал, как работа влияет на интимные отношения

В некоторых случаях из-за работы у человека может снижаться либидо

31 октября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врач-сексолог Сьюзи Годсон рассказала о том, почему человек из-за работы в некоторых случаях становится менее активным в сексуальном плане. Ее слова передает "Лента".

К врачу обратился один из жителей Великобритании. Мужчина рассказал, что его супруга перешла на новую работу, после чего в отношениях у пары возник кризис из-за снижения сексуальной активности.

Специалист пояснила, что нередко при переходе на новое место работы человек испытывает стресс. Из-за этого его либидо уменьшается, а в паре становится меньше секса. По словам Годсон, не стоит в таких случаях давить на партнера, потому что отключить кнопку стресса после возвращения домой автоматически невозможно.

Здоровье медицина

Комментарии 7

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Иван

14:36:03 31-10-2023

Просто она кого встретила на новой работе.

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Гость

14:40:00 31-10-2023

Это при капитализме влияет отрицательно, а в советское время наоборот, способствовала!)))

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Гость

14:58:17 31-10-2023

Гость (14:40:00 31-10-2023) Это при капитализме влияет отрицательно, а в советское время... В советское время поцелуй и тот не выпросить.

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Гость

14:50:35 31-10-2023

Не фото, а мечта дерматолога прям!

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Гость

15:01:01 31-10-2023

Гость (14:50:35 31-10-2023) Не фото, а мечта дерматолога прям!... ну вот это работа так влияет. исшоркалась

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Гость

14:59:59 31-10-2023

Что показывают наши официозные каналы, то какой может быть секс?

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Гость

15:26:37 31-10-2023

Как-как влияет? Встает на работе и ничего не сделаешь. Бывает такое.

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