Сексолог рассказал, как работа влияет на интимные отношения
В некоторых случаях из-за работы у человека может снижаться либидо
31 октября 2023, 13:45, ИА Амител
Врач-сексолог Сьюзи Годсон рассказала о том, почему человек из-за работы в некоторых случаях становится менее активным в сексуальном плане. Ее слова передает "Лента".
К врачу обратился один из жителей Великобритании. Мужчина рассказал, что его супруга перешла на новую работу, после чего в отношениях у пары возник кризис из-за снижения сексуальной активности.
Специалист пояснила, что нередко при переходе на новое место работы человек испытывает стресс. Из-за этого его либидо уменьшается, а в паре становится меньше секса. По словам Годсон, не стоит в таких случаях давить на партнера, потому что отключить кнопку стресса после возвращения домой автоматически невозможно.
14:36:03 31-10-2023
Просто она кого встретила на новой работе.
14:40:00 31-10-2023
Это при капитализме влияет отрицательно, а в советское время наоборот, способствовала!)))
14:58:17 31-10-2023
Гость (14:40:00 31-10-2023) Это при капитализме влияет отрицательно, а в советское время... В советское время поцелуй и тот не выпросить.
14:50:35 31-10-2023
Не фото, а мечта дерматолога прям!
15:01:01 31-10-2023
Гость (14:50:35 31-10-2023) Не фото, а мечта дерматолога прям!... ну вот это работа так влияет. исшоркалась
14:59:59 31-10-2023
Что показывают наши официозные каналы, то какой может быть секс?
15:26:37 31-10-2023
Как-как влияет? Встает на работе и ничего не сделаешь. Бывает такое.