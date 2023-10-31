Сексолог рассказал, как работа влияет на интимные отношения

В некоторых случаях из-за работы у человека может снижаться либидо

31 октября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-сексолог Сьюзи Годсон рассказала о том, почему человек из-за работы в некоторых случаях становится менее активным в сексуальном плане. Ее слова передает "Лента".

К врачу обратился один из жителей Великобритании. Мужчина рассказал, что его супруга перешла на новую работу, после чего в отношениях у пары возник кризис из-за снижения сексуальной активности.

Специалист пояснила, что нередко при переходе на новое место работы человек испытывает стресс. Из-за этого его либидо уменьшается, а в паре становится меньше секса. По словам Годсон, не стоит в таких случаях давить на партнера, потому что отключить кнопку стресса после возвращения домой автоматически невозможно.