Сексолог рассказал, как вычислить извращенца в общественном транспорте

Людей с этим расстройством называют фроттеристами

17 апреля 2023, 06:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Поведение и глаза могут выдать извращенца, получающего удовольствие от трения о людей в общественном транспорте, рассказал "Невским новостям" сексолог Анатолий Павлов.

Эксперт отметил, что людей с этим расстройством называют фроттеристами. Чаще всего ими становятся мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, причём в большей степени те, кто переехал из провинции в мегаполис.

"Это обычные люди. Распознать можно разве что по глазам. Они находятся будто бы в состоянии транса во время поездки, не способны фокусировать внимание. В глазах как раз можно прочитать возбуждение", – указал эксперт.

Реакция у людей на фроттеристов обычно следующая: они замирают, убеждают себя, что ничего особенного не происходит и терпеливо ждут, когда всё закончится.

Павлов посоветовал в таких ситуациях привлечь к себе внимание окружающих, громко сказав извращенцу прекратить домогательства. Он, конечно же, начнёт отрицать факт приставаний, но в таких случаях свидетелей много и они встанут на сторону жертвы.