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"Не ходите тут, изнасилуют". Мужчина со спущенными штанами разгуливает по берегу Бии

Горожанин с особым режимом проветривания следил за гуляющими девочками

11 апреля 2023, 11:28, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Бийские школьницы предупреждают о том, что по берегу Бии гуляет мужчина со спущенными штанами. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Бийск".

По словам подростков, они прогуливались по набережной около 16 часов дня. Обернувшись, девочки заметили идущего по их следу мужчину со спущенными штанами.

Школьницы рассказали, что они ускорили шаг и предупредили подруг, идущих позади, о преследователе. Эксгибиционист также ускорился, но девочкам удалось от него оторваться.

Бийск Происшествия

Комментарии 4

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горожанка

11:31:56 11-04-2023

Почему со спущенными штанами он гуляет по берегу Бии, а не по камере среди сокамерников???

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Гость

11:38:48 11-04-2023

пусть в новых регионах гуляет

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Гость

13:00:26 11-04-2023

Ему не в камеру надо а в больницу. Не ясно штоль псих это. Псих.

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Бандит

13:43:11 11-04-2023

А нельзя его как-нибудь поймать..? Чтобы он больше не гулял там...

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