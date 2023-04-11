"Не ходите тут, изнасилуют". Мужчина со спущенными штанами разгуливает по берегу Бии

Горожанин с особым режимом проветривания следил за гуляющими девочками

11 апреля 2023, 11:28, ИА Амител

Кадр из видео

Бийские школьницы предупреждают о том, что по берегу Бии гуляет мужчина со спущенными штанами. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Бийск".

По словам подростков, они прогуливались по набережной около 16 часов дня. Обернувшись, девочки заметили идущего по их следу мужчину со спущенными штанами.

Школьницы рассказали, что они ускорили шаг и предупредили подруг, идущих позади, о преследователе. Эксгибиционист также ускорился, но девочкам удалось от него оторваться.