"Села исчезнут". Алтайские депутаты устроили "шабаш" по созданию муниципального округа

Обсуждали упразднение сельских администраций и бюджетов в Солонешенском районе

31 января 2025, 06:15, ИА Амител

Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Никогда такого не было и вот опять. Этими словами спикер алтайского парламента Александр Романенко подытожил рассмотрение вроде бы рядового вопроса – переход шестого района в статус муниципального округа (МО). На сессии 30 января краевые депутаты долго и бурно обсуждали, как лучше жить сельчанам в Солонешенском районе: упразднить местную власть и бюджеты и перевести все на уровень района или оставить как есть, иначе село загнется. Рассказываем, почему 44 депутата поддержали перемены, а 21 был категорически против.

О чем спор?

Начнем с того, что Солонешенский район теперь стал Солонешенским муниципальным округом. За сменой названия (а по сути – формы местного управления) стоит два важных момента:

упраздняются бюджеты всех сельских администраций, теперь в МО будет один общий бюджет, решение о его формировании и тратах будут принимать власти округа (глава и депутаты);

упраздняются сельские советы и депутатский корпус. В селах теперь не будет выборов, сельсоветов, а будут работать представители окружной администрации. И сами села перестают быть самостоятельными муниципальными образованиями.

Вся суть спора в АКЗС свелась к одному вопросу: а действительно ли сами жители Солонешенского района хотят этой реформы или эту позицию им навязали власти региона?

Люди поддержали

Переход на МО задумали в самом районе и его одобрили все восемь сельсоветов Солонешенского района (а сел здесь 31), для этого там провели собрания с жителями, сообщил депутатам начальник департамента администрации губернатора и правительства края по вопросам внутренней политики Николай Губерт.

"Районный совет народных депутатов выступил с инициативой создания муниципального округа. По результатам публичных слушаний представительные органы всех сельских поселений Солонешенского района выразили согласие населения", – заявил чиновник.

Глава района Александр Воронов добавил, что гражданам на встречах рассказывали не только о положительных моментах преобразования, но и об отрицательных. И люди решение действительно поддержали.

Председатель Солонешенского районного совета депутатов Татьяна Тропина тоже заверила, что мнения людей были услышаны. И делали это не впопыхах, а как минимум год, хотя разговоры о такой оптимизации шли в районе уже несколько лет.

"Мы бы хотели, чтобы вы поддержали нас сегодня в нашем решении и позволили нам все-таки создать округ и нести ответственность за данное решение. Ни у кого нет права говорить о том, что мы не решаем", – ответила она на обвинения оппозиции в том, что народ не спросили.

Эти обвинения высказали представители КПРФ. Несколько членов партии съездили в район перед сессией. Говорят, что пообщались почти с 700 жителями. И очень многие якобы были не согласны с изменениями, заявил депутат Антон Арцибашев.

"У многих сложилось мнение, что их обманули. Людям говорили, что федеральным законом вопрос уже решен, что всех все равно загонят в округа. Но на самом деле ничего не решено", – сказал он.

Коллега по партии Александр Волобуев добавил: коммунисты встретили в районе больше противников реформы, чем было людей на слушаниях.

"Как решение за все село может принимать сход в 7-10% от количества населения? И ничего хорошего в объединении муниципалитетов не будет. Если сейчас такой большой отток населения, то потом эти села исчезнут с карты Алтайского края", – сказала коммунист Наталья Зимина.

"Что за шабаш?"

Еще одно обвинение, теперь уже со стороны власти, – попытка коммунистов попиариться на вопросе. Об этом сказали сразу несколько депутатов, в том числе фермер-единоросс Александр Траутвейн.

"Все хотят с девятого этажа своей квартиры в Барнауле показать, как жить людям в маленьких селах. Я вот живу в деревне, и вы обратитесь к реалиям. Вот село в Косихинском районе, 150 жителей, есть сельсовет, девять депутатов. Но где их найти? Глава ходит и ищет. Но что важнее на селе – выборы или ремонт детского сада, дамбы, дороги. Я вас уверяю, жители всегда проголосуют за решение реальных вопросов. Так что не надо политизировать этот вопрос", – высказался депутат.

И добавил, что никто районы не заставляет. Просто кому-то это действительно нужно, а кому-то, например, таким районам, как Благовещенский или Тальменский, нет. И их никто не принуждает.

Поддержал позицию власти даже один из самых ярых оппозиционеров действующего созыва, любитель эпатажных заявлений, представитель фракции "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Обычно он критикует депутатов за всякого рода упразднения, особенно на селе. А тут выразил полную солидарность. И упрекнул КПРФ в том, что они уже несколько месяцев поднимают волну по этой теме.

"Что за шабаш устраивается вокруг этого чисто технического, по большому счету, вопроса. Поехали по селам, извините, два горлопана, чуть ли не с бутылкой пошли там по избам. Совершается, на мой взгляд, форменный подвох. Вот сейчас здесь нам пытались это в таком виде излагать, что якобы поговорили там с людьми. Но мы-то знаем, на фракциях-то были представители сельских поселений, что, по сути дела, разговаривали о том, что надо избирать прямым голосованием глав сельских поселений, а на выходе общественности подают, что обсуждали вопрос объединения", – заявил Малинкович.

Он призвал не спорить с мнением местных жителей, поддержавших реформу, и не делать на этом политический пиар.

О том же сказал и вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

"По факту мы с вами просто устраиваем обсуждение ради обсуждения, для того чтобы были погромче заголовки, погромче обсуждения на региональном уровне, а может быть, и на федеральном. А ведь в Конституции прописана самостоятельность местного самоуправления. И мы всегда говорили, что выбор вида формы управления на территории – это дело муниципального образования. Так зачем мы с вами лезем в эти дела? Не кажется ли вам, что не потому, что есть там проблема, а потому, что просто кому-то сегодня захотелось обсудить эту тему?" – подытожил он.

Сохранить сельсоветы

КПРФ высказала много претензий к власти, но собственно о сути перемен в партии не говорили. Зато по этому поводу обстоятельно высказался глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Александр Молотов.

"Местное самоуправление – самый приближенный к населению уровень народовластия. Ликвидация сельсоветов приводит к отстранению населения от источника власти, от возможности ее формировать и влиять на нее. Одно дело – глава сельсовета и сельские депутаты, которых избирают сами жители и которые перед ними ответственны и подотчетны. И другое – чиновник, который назначается в село из окружной администрации", – заявил социалист.

Но согласен он и партийцы и с тем, что общий бюджет – это лучше, чем раздельные. Кто гарантирует, что каждое село будет получать не меньше, чем было, задается вопросом Молотов. Он призвал сохранять сельсоветы и, наоборот, давать им больше денег на жизнь и развитие сел.

Единоросс Иван Мордовин уверен в обратном. Он привел в пример Залесовский округ (первый в крае, перешедший на МО). Все там хорошо, уверен депутат.

"Система работает в интересах людей. Никаких жалоб, никаких нареканий нет. Пугали, что власть будет дальше от людей, но взаимодействие, наоборот, стало более удобным и понятным. Раньше человек приходил в сельсовет, а его в район отправляли. А теперь он приходит к представителю администрации, пусть и назначенному главой, но подготовленному и профессионалу. Раньше у половины сельсоветов и глав не было, сейчас там появились люди, и они работают", – подчеркнул Мордовин.

Так и по словам либерал-демократа Владимира Семенова, округ для Солонешенского района – эффективная модель управления.

"В бизнесе неправильная форма управления часто приводит к банкротству. То же и с управлением в районах. У нас есть разные модели управления: кому-то подходят больше, кому-то – меньше, для кого-то они могут быть спасением, для кого-то – гибелью. Но давайте мы за них-то не будем определяться", – отметил Семенов.

Нужны ли выборы?

КПРФ при обсуждении вопроса также предложила вернуть прямые выборы глав сел. Инициативу отвергли решением большинства, хотя обсуждали долго.

Людмила Цивилева из ЛДПР напомнила, что на выборы тратятся немалые силы и ресурсы, как и на содержание аппарата управления.

"Давайте мы уже посмотрим правде в глаза. Нет у них таких доходов, и они не обеспечивают доходную часть в том размере, чтобы их нужно было там содержать. И не будем забывать о компетенциях, которые должны присутствовать у депутатов и главы сельсовета, чтобы органы муниципальной власти работали эффективно. А это тоже очень сложно сделать в рамках недостатка населения", – сказала она.

Подобную позицию высказали и другие депутаты.

Добавим, что споры о переходе на муниципальный округ ведутся по всем районам, вышедшим с этим на сессии. Аргументы у сторонников и противников, в общем-то, всегда одни и те же. Но дискуссия не прекращается уже несколько лет. И, видимо, не скоро прекратится, ведь на носу еще с десяток поводов – столько районов прорабатывают вопрос о переходе на МО.