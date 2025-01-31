"Села исчезнут". Алтайские депутаты устроили "шабаш" по созданию муниципального округа
Обсуждали упразднение сельских администраций и бюджетов в Солонешенском районе
31 января 2025, 06:15, ИА Амител
Никогда такого не было и вот опять. Этими словами спикер алтайского парламента Александр Романенко подытожил рассмотрение вроде бы рядового вопроса – переход шестого района в статус муниципального округа (МО). На сессии 30 января краевые депутаты долго и бурно обсуждали, как лучше жить сельчанам в Солонешенском районе: упразднить местную власть и бюджеты и перевести все на уровень района или оставить как есть, иначе село загнется. Рассказываем, почему 44 депутата поддержали перемены, а 21 был категорически против.
О чем спор?
Начнем с того, что Солонешенский район теперь стал Солонешенским муниципальным округом. За сменой названия (а по сути – формы местного управления) стоит два важных момента:
- упраздняются бюджеты всех сельских администраций, теперь в МО будет один общий бюджет, решение о его формировании и тратах будут принимать власти округа (глава и депутаты);
- упраздняются сельские советы и депутатский корпус. В селах теперь не будет выборов, сельсоветов, а будут работать представители окружной администрации. И сами села перестают быть самостоятельными муниципальными образованиями.
Вся суть спора в АКЗС свелась к одному вопросу: а действительно ли сами жители Солонешенского района хотят этой реформы или эту позицию им навязали власти региона?
Люди поддержали
Переход на МО задумали в самом районе и его одобрили все восемь сельсоветов Солонешенского района (а сел здесь 31), для этого там провели собрания с жителями, сообщил депутатам начальник департамента администрации губернатора и правительства края по вопросам внутренней политики Николай Губерт.
"Районный совет народных депутатов выступил с инициативой создания муниципального округа. По результатам публичных слушаний представительные органы всех сельских поселений Солонешенского района выразили согласие населения", – заявил чиновник.
Глава района Александр Воронов добавил, что гражданам на встречах рассказывали не только о положительных моментах преобразования, но и об отрицательных. И люди решение действительно поддержали.
Председатель Солонешенского районного совета депутатов Татьяна Тропина тоже заверила, что мнения людей были услышаны. И делали это не впопыхах, а как минимум год, хотя разговоры о такой оптимизации шли в районе уже несколько лет.
"Мы бы хотели, чтобы вы поддержали нас сегодня в нашем решении и позволили нам все-таки создать округ и нести ответственность за данное решение. Ни у кого нет права говорить о том, что мы не решаем", – ответила она на обвинения оппозиции в том, что народ не спросили.
Эти обвинения высказали представители КПРФ. Несколько членов партии съездили в район перед сессией. Говорят, что пообщались почти с 700 жителями. И очень многие якобы были не согласны с изменениями, заявил депутат Антон Арцибашев.
"У многих сложилось мнение, что их обманули. Людям говорили, что федеральным законом вопрос уже решен, что всех все равно загонят в округа. Но на самом деле ничего не решено", – сказал он.
Коллега по партии Александр Волобуев добавил: коммунисты встретили в районе больше противников реформы, чем было людей на слушаниях.
"Как решение за все село может принимать сход в 7-10% от количества населения? И ничего хорошего в объединении муниципалитетов не будет. Если сейчас такой большой отток населения, то потом эти села исчезнут с карты Алтайского края", – сказала коммунист Наталья Зимина.
"Что за шабаш?"
Еще одно обвинение, теперь уже со стороны власти, – попытка коммунистов попиариться на вопросе. Об этом сказали сразу несколько депутатов, в том числе фермер-единоросс Александр Траутвейн.
"Все хотят с девятого этажа своей квартиры в Барнауле показать, как жить людям в маленьких селах. Я вот живу в деревне, и вы обратитесь к реалиям. Вот село в Косихинском районе, 150 жителей, есть сельсовет, девять депутатов. Но где их найти? Глава ходит и ищет. Но что важнее на селе – выборы или ремонт детского сада, дамбы, дороги. Я вас уверяю, жители всегда проголосуют за решение реальных вопросов. Так что не надо политизировать этот вопрос", – высказался депутат.
И добавил, что никто районы не заставляет. Просто кому-то это действительно нужно, а кому-то, например, таким районам, как Благовещенский или Тальменский, нет. И их никто не принуждает.
Поддержал позицию власти даже один из самых ярых оппозиционеров действующего созыва, любитель эпатажных заявлений, представитель фракции "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Обычно он критикует депутатов за всякого рода упразднения, особенно на селе. А тут выразил полную солидарность. И упрекнул КПРФ в том, что они уже несколько месяцев поднимают волну по этой теме.
"Что за шабаш устраивается вокруг этого чисто технического, по большому счету, вопроса. Поехали по селам, извините, два горлопана, чуть ли не с бутылкой пошли там по избам. Совершается, на мой взгляд, форменный подвох. Вот сейчас здесь нам пытались это в таком виде излагать, что якобы поговорили там с людьми. Но мы-то знаем, на фракциях-то были представители сельских поселений, что, по сути дела, разговаривали о том, что надо избирать прямым голосованием глав сельских поселений, а на выходе общественности подают, что обсуждали вопрос объединения", – заявил Малинкович.
Он призвал не спорить с мнением местных жителей, поддержавших реформу, и не делать на этом политический пиар.
О том же сказал и вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.
"По факту мы с вами просто устраиваем обсуждение ради обсуждения, для того чтобы были погромче заголовки, погромче обсуждения на региональном уровне, а может быть, и на федеральном. А ведь в Конституции прописана самостоятельность местного самоуправления. И мы всегда говорили, что выбор вида формы управления на территории – это дело муниципального образования. Так зачем мы с вами лезем в эти дела? Не кажется ли вам, что не потому, что есть там проблема, а потому, что просто кому-то сегодня захотелось обсудить эту тему?" – подытожил он.
Сохранить сельсоветы
КПРФ высказала много претензий к власти, но собственно о сути перемен в партии не говорили. Зато по этому поводу обстоятельно высказался глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Александр Молотов.
"Местное самоуправление – самый приближенный к населению уровень народовластия. Ликвидация сельсоветов приводит к отстранению населения от источника власти, от возможности ее формировать и влиять на нее. Одно дело – глава сельсовета и сельские депутаты, которых избирают сами жители и которые перед ними ответственны и подотчетны. И другое – чиновник, который назначается в село из окружной администрации", – заявил социалист.
Но согласен он и партийцы и с тем, что общий бюджет – это лучше, чем раздельные. Кто гарантирует, что каждое село будет получать не меньше, чем было, задается вопросом Молотов. Он призвал сохранять сельсоветы и, наоборот, давать им больше денег на жизнь и развитие сел.
Единоросс Иван Мордовин уверен в обратном. Он привел в пример Залесовский округ (первый в крае, перешедший на МО). Все там хорошо, уверен депутат.
"Система работает в интересах людей. Никаких жалоб, никаких нареканий нет. Пугали, что власть будет дальше от людей, но взаимодействие, наоборот, стало более удобным и понятным. Раньше человек приходил в сельсовет, а его в район отправляли. А теперь он приходит к представителю администрации, пусть и назначенному главой, но подготовленному и профессионалу. Раньше у половины сельсоветов и глав не было, сейчас там появились люди, и они работают", – подчеркнул Мордовин.
Так и по словам либерал-демократа Владимира Семенова, округ для Солонешенского района – эффективная модель управления.
"В бизнесе неправильная форма управления часто приводит к банкротству. То же и с управлением в районах. У нас есть разные модели управления: кому-то подходят больше, кому-то – меньше, для кого-то они могут быть спасением, для кого-то – гибелью. Но давайте мы за них-то не будем определяться", – отметил Семенов.
Нужны ли выборы?
КПРФ при обсуждении вопроса также предложила вернуть прямые выборы глав сел. Инициативу отвергли решением большинства, хотя обсуждали долго.
Людмила Цивилева из ЛДПР напомнила, что на выборы тратятся немалые силы и ресурсы, как и на содержание аппарата управления.
"Давайте мы уже посмотрим правде в глаза. Нет у них таких доходов, и они не обеспечивают доходную часть в том размере, чтобы их нужно было там содержать. И не будем забывать о компетенциях, которые должны присутствовать у депутатов и главы сельсовета, чтобы органы муниципальной власти работали эффективно. А это тоже очень сложно сделать в рамках недостатка населения", – сказала она.
Подобную позицию высказали и другие депутаты.
Добавим, что споры о переходе на муниципальный округ ведутся по всем районам, вышедшим с этим на сессии. Аргументы у сторонников и противников, в общем-то, всегда одни и те же. Но дискуссия не прекращается уже несколько лет. И, видимо, не скоро прекратится, ведь на носу еще с десяток поводов – столько районов прорабатывают вопрос о переходе на МО.
06:55:43 31-01-2025
Жизнь заставит сокращать штат чиновников по всей стране.
07:21:52 31-01-2025
Гость (06:55:43 31-01-2025) Жизнь заставит сокращать штат чиновников по всей стране.... ХА-ХА-ХА! Здесь не сокращение чиновников, а их увеличение! Пусть районы посмотрят на Барнаул! Горожане теперь не участвуют в выборах главы города. Нравится - не нравится населению, его свыше помещают в кресло и он там сидит, сколько хочет.
07:49:21 31-01-2025
Гость (06:55:43 31-01-2025) Жизнь заставит сокращать штат чиновников по всей стране.... Так доживем до того - зачем нам чиновники, хватит одного президента. Вновь спускаемся в прошлое мракобесие, царя Ивана Грозного.
08:14:13 31-01-2025
Гость (06:55:43 31-01-2025) Жизнь заставит сокращать штат чиновников по всей стране.... штат? просто 1-уровневой системой (районом) гораздо проще управлять.
07:44:53 31-01-2025
Это не там ли местные жители не дают копателям, рыть землю что бы добывать золото!?
Не из-за этого ли весь сыр-бор?!
08:05:40 31-01-2025
Гость (07:21:52 31-01-2025) ХА-ХА-ХА! Здесь не сокращение чиновников, а их увеличение! П... И делает, что хочет. Нас не спрашивает!
08:09:25 31-01-2025
представитель фракции "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Обычно он критикует депутатов за всякого рода упразднения, особенно на селе. А тут выразил полную солидарность. И упрекнул КПРФ в том, что они уже несколько месяцев поднимают волну по этой теме.////////// Малинкович, этот Милонов в карликовом размере, устраняет конкурентов в лице КПРФ
08:41:08 31-01-2025
"Поддержал позицию власти даже один из самых ярых оппозиционеров действующего созыва, любитель эпатажных заявлений, представитель фракции "Коммунисты России" Сергей Малинкович" - да какой он оппозиционер, "розовый" клон ЕР и противовес КПРФ, созданный властью, у них даже логотип похож на КПРФ-ский. И всплывает этот клон на всех выборах, чтобы от КПРФ голоса оттянуть и размазать по подсчетам, а в прошлый раз им даже удалось пройти в АКЗС.
09:00:56 31-01-2025
Просто не будет деревень. Будет районный центр в нем конторы фермерских хозяйств. На местах рабочие вахтовки. Как раньше бригады, полевые станы. Развитие сельхозмашиностроения и аграрного производства не требует большого количества населения, не будет ни садов ни школ ни больниц на селе все в районных центрах. Это забота не о человеке, а вопрос экономической целесообразности. Для тактических решений верно. С точки зрения стратегии - это гибель для страны.
16:56:25 31-01-2025
Гость (09:00:56 31-01-2025) Просто не будет деревень. Будет районный центр в нем конторы... Ты прав. Дайте людям работу и жилье и они убегут из этих сел и не будет проблем
09:26:55 31-01-2025
просто отчаяние берет, когда наши такие далекие от жизни депутаты, решают за население как ему жить. Дело даже не в упразднении сельсоветов. Просто все средства уйдут в райцентр, а села вымрут. Не будет сел - население будет сокращаться. То есть наши недалекие депутаты голосуют за реформу, тем самым вредят только политике государства - увеличить народонаселение.
09:28:39 31-01-2025
Гость (09:00:56 31-01-2025) Просто не будет деревень. Будет районный центр в нем конторы... точно так и будет
09:41:04 31-01-2025
гость (09:28:39 31-01-2025) точно так и будет... и ИИ по полям на трахторе так и шастает...
и тишина...
благолепие...
09:31:47 31-01-2025
К сожалению, как ЕР посчитает, так и будет принято решение, мнение других партий не будет учтено. А в ЕР все исполнители. Вот уж действительно правящая партия и погубит страну.
09:45:22 31-01-2025
не будет сел, так а кому человейники возводят, куда легче управлять, отключил свет. воду тепло......огорода и хозяйства своего нет, все зависят от машки-ра, ленты и тп.
09:58:45 31-01-2025
Неужели не ясно, что в низу ( в народе) не понятно , что в верху нужно что то делать , а вот , что ?
10:19:54 31-01-2025
Вся власть советам!
11:58:23 31-01-2025
Как не прискорбно,а коммунисты правы,все сказки рассказанные чиновниками так и останутся сказками,по факту это разрушение сел и деревень,начиная с того что все сельские жители лишаются статуса сельских жителей и соответственно льгот и заканчивая что за любой справкой им теперь надо ехать в райцентр(а байка чиновника про представителя администрации,так у него нет полномочий и печати чтоб заверить какой то документ) и если к этому прибавить состояние дорог+состояние общественного транспорта,то становится совсем грустно(а по сути-большой пирог легче и проще попилить чем 10 маленьких)
12:46:01 31-01-2025
Барнаул - агрогород будущего. Барнаул - столица муниципальных сельских округов
14:52:51 31-01-2025
депутаты (представительные органы) давно уже перестали представлять население. Голосуют вопреки интересам населения. До 90=х годов депутаты сначала проводили собрания населения и само население голосовало за решение, а депутаты только оглашали волю народа. В 90- гг. извратили систему депутатов, когда население выбирает депутатов, а те голосуют за население. Это американская система выборщиков. Как же долго спал у нас народ, только проснулся. Необходимо вернуть суть депутатства - когда население решает, а депутаты только оглашают решение населения
15:32:12 31-01-2025
а кто предлагает такие реформы? откуда ноги растут? уже ведь соптимизировали фельдшеров и школы что ускорило вымирание деревни Так может это спецом англосаксонские агенты делают? тут надо биографии этих деятелей прояснять кто родственники и имеются ли иностранные счета, как часто ездят за границу, с кем там общаются и что там делают за границей итд итп. В общем контразведке потрясти надо думу и думцев думаю офигеть какие результаты всплывут