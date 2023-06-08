Села в Республике Алтай топит из-за аномальной жары
На особом контроле у местных властей находится Улаганский район
08 июня 2023, 18:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Республике Алтай из-за аномальной жары талая вода с гор топит села. Об этом рассказал глава региона Олег Хорохордин.
Он отметил, что на особом контроле находится Улаганский район, где подтоплено около 50 домовладений. Также власти следят за обстановкой в Турочакском и Чемальском районах, режим повышенной готовности ввели в Майминском районе.
Хорохордин добавил, что главам всех населенных пунктов нужно оставаться на своих рабочих местах, несмотря на предстоящие выходные.
Правительство и главное управление МЧС региона контролируют ситуацию.
18:49:18 08-06-2023
Ну, ну... Опять кто-то что-то контролирует...!? Говорите?