Села в Республике Алтай топит из-за аномальной жары

На особом контроле у местных властей находится Улаганский район

08 июня 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Республике Алтай из-за аномальной жары талая вода с гор топит села. Об этом рассказал глава региона Олег Хорохордин.

Он отметил, что на особом контроле находится Улаганский район, где подтоплено около 50 домовладений. Также власти следят за обстановкой в Турочакском и Чемальском районах, режим повышенной готовности ввели в Майминском районе.

Хорохордин добавил, что главам всех населенных пунктов нужно оставаться на своих рабочих местах, несмотря на предстоящие выходные.

Правительство и главное управление МЧС региона контролируют ситуацию.