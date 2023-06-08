Томенко контролирует ситуацию с лесными пожарами в Алтайском крае
Угрозы для населенных пунктов, по словам губернатора, нет
08 июня 2023, 17:21, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что он контролирует ситуацию с природными пожарами в регионе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Томенко отметил, что огонь тушат со вчерашнего дня, а работать спасателям приходится в сложных условиях жары.
Он также заявил, что угрозы распространения огня на населенные пункты нет.
В Егорьевском районе площадь пожара выросла до 720 гектаров, на место отправили самолет-амфибию.
В Тюменцевском районе пламя локализовали на площади 230 гектаров. Спасатели продолжают тушение.
Томенко напомнил, что с начала апреля в Алтайском крае действует особый противопожарный режим.
17:31:13 08-06-2023
Мне кажется "контролирует" как утрачивает смысл. Всё всё контролируют. Контролируешь пожары - останови. Не можешь, это не контроль, а что-то другое
17:38:00 08-06-2023
Аааа... так это он на самолёте с водой!?
17:43:27 08-06-2023
Нью-Йорк превратился в Марс из-за смога от пожаров. Фотогалерея Мегаполис накрыл густой дым от бушующих в Канаде лесных пожаров.Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей по возможности оставаться дома и не выходить на улицу без масок или респираторов — их будут раздавать бесплатно. Пожары начались в Канаде в среду, 7 июня. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Билла Блэра, уже сгорело около 3,8 млн гектаров леса, что примерно в 15 раз превышает средний показатель за 10 лет. Всего на данный момент зафиксированы 414 очагов, 239 из которых пока не удалось локализовать.
18:02:46 08-06-2023
Слава Богу, не в Канаде и не в Нью-Йорке живем
18:32:35 08-06-2023
Зелёная повестка, говорит...
07:56:08 09-06-2023
Гость (17:31:13 08-06-2023) Мне кажется "контролирует" как утрачивает смысл. Всё всё кон... Тут важна новость - что хоть что-то делает. Выборы скоро.
08:28:16 09-06-2023
Гость (07:56:08 09-06-2023) Тут важна новость - что хоть что-то делает. Выборы скоро.... В таком случае, пусть расскажет что на завтрак, так хоть честнее
11:06:56 09-06-2023
Гость (07:56:08 09-06-2023) Тут важна новость - что хоть что-то делает. Выборы скоро.... хоть что-то - это что?