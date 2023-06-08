Томенко контролирует ситуацию с лесными пожарами в Алтайском крае

Угрозы для населенных пунктов, по словам губернатора, нет

08 июня 2023, 17:21, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что он контролирует ситуацию с природными пожарами в регионе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Томенко отметил, что огонь тушат со вчерашнего дня, а работать спасателям приходится в сложных условиях жары.

Он также заявил, что угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

В Егорьевском районе площадь пожара выросла до 720 гектаров, на место отправили самолет-амфибию.



В Тюменцевском районе пламя локализовали на площади 230 гектаров. Спасатели продолжают тушение.

Томенко напомнил, что с начала апреля в Алтайском крае действует особый противопожарный режим.