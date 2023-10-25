Сельчанин на Алтае избил и изнасиловал сестру жены

Женщина смогла сбежать, потому что похититель отвлекся

25 октября 2023, 22:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

40-летний житель Целинного района предстанет перед судом за изнасилование сестры своей супруги. Об этом рассказали в региональном СК.

Женщина приехала к родственнице, устроили застолье, а когда все разошлись, она и муж сестры собрались съездить в магазин. По пути мужчина стал оказывать ей знаки внимания, получил отказ, жестоко избил. После он посадил жертву на пассажирское сиденье, сам сел за руль, вывез гостью подальше от людей и изнасиловал. Женщина воспользовалась тем, что насильник отвлекся, и смогла сбежать.

Своей вины сельчанин не признал, но следствие собрало достаточно доказательств. Дело передали в суд.