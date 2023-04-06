Сельчанин расстрелял щенка на глазах у детей в алтайском селе
Раненую собаку доставили в Барнаул, а на её обидчика подали заявление в полицию
06 апреля 2023, 07:57, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Мужчина расстрелял собаку на глазах у детей в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Всё случилось в селе Костин Лог Мамонтовского района.
"Дети Дарьи, жительницы села Костин Лог, пошли за огород играть в домике, который находится в ветках возле пруда. Вместе с ними побежала и собака Дарьи, по кличке Стиф. Щенок побежал вдоль берега. После этого Дарья с мужем и детьми услышали примерно два выстрела, собака завизжала, и вся в крови прибежала в ограду", – рассказали очевидцы.
Раненого пса привезли в Барнаул, а на стрелка подали заявление в полицию.
09:13:10 06-04-2023
урод
10:34:16 06-04-2023
какое чудовище... зачем такие живут?
12:33:08 06-04-2023
Расстрелял - это если насмерть... А тут просто обстрелял. А вот почему дети Дарьи шарятся без присмотра по пустырям, надо вопрос перед соцорганами поднять. Лишить Дарью и её сожителя родительских прав, детей - в детдом.
13:02:21 06-04-2023
Гость (12:33:08 06-04-2023) Расстрелял - это если насмерть... А тут просто обстрелял. А ... вы вообще в своем уме?
14:42:56 06-04-2023
Собачку жалко, соседа судить
15:22:29 06-04-2023
Гость (14:42:56 06-04-2023) Собачку жалко, соседа судить... Почему собака бегает сама по себе, об этом вы не подумали?
15:21:47 06-04-2023
Судя по тексту, собака была на свободном выгуле, ее хозяева не видели, чем она занимается. Она могла напасть на других людей. Если выстрелы были самообороной, я осуждать стрелявшего не буду. Так как собаки на свободном выгуле надоели. Подбегают, гавкают, иногда пытаются цапнуть. А хозяева где-то ворон считают.