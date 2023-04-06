Сельчанин расстрелял щенка на глазах у детей в алтайском селе

Раненую собаку доставили в Барнаул, а на её обидчика подали заявление в полицию

06 апреля 2023, 07:57, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Мужчина расстрелял собаку на глазах у детей в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Всё случилось в селе Костин Лог Мамонтовского района.

"Дети Дарьи, жительницы села Костин Лог, пошли за огород играть в домике, который находится в ветках возле пруда. Вместе с ними побежала и собака Дарьи, по кличке Стиф. Щенок побежал вдоль берега. После этого Дарья с мужем и детьми услышали примерно два выстрела, собака завизжала, и вся в крови прибежала в ограду", – рассказали очевидцы.

Раненого пса привезли в Барнаул, а на стрелка подали заявление в полицию.