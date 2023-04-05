Сельчанин убил собутыльника из ревности в Алтайском крае

Мужчина не менее 11 раз ударил своего оппонента ножом

05 апреля 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителя Благовещенского района признали виновным в убийстве. Об этом сообщили в региональном СК.

В октябре 2022 года в гости к мужчине и его сожительнице пришёл знакомый, во время распития спиртного хозяин дома приревновал знакомого к возлюбленной, взял кухонный нож и не менее 11 раз ударил собутыльника.

В ходе следствия сельчанин полностью признал свою вину. Суд отправил его в колонию строгого режима на девять лет.

Ранее сообщалось, что в Бурятии вынесли приговор двум бывшим правоохранителям за убийство двух девушек неподалёку от трассы Чита – Иркутск, совершённое более 20 лет назад.