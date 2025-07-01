Сельчанин разбил автомобиль родственника из-за давних обид

Молодой человек ждет суда

01 июля 2025, 11:40, ИА Амител

Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Хабарском районе Алтайского края будут судить мужчину, обвиняемого в повреждении автомобиля, сообщили в МВД региона.

Ранее в полицию поступила информация о том, что неизвестный разбил машину Lifan X50. Во время проверки правоохранители установили, что к преступлению причастен 28-летний близкий родственник супруги потерпевшего.

Будучи пьяным, молодой человек вспомнил давние обиды и ночью пришел в гости к родственникам поговорить, но дома их не оказалось. Зато на территории усадьбы стоял автомобиль. В итоге он нашел металлический предмет и нанес им не менее пяти ударов, повредив лобовое стекло, капот, левое крыло, ветровое стекло водительской двери и стекло багажной двери.

Сумма ущерба составила 97 тысяч рублей.

На сельчанина завели уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества и избрали в его отношении меру пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы дела с утвержденным обвинением направили в суд.