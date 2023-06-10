В Барнауле во дворе облили краской иномарку

Произошло это на Павловском тракте

10 июня 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле вандалы облили краской во дворе иномарку, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Пострадавший автомобиль заметили у дома № 299 по Павловскому тракту. В сообществе предположили, что машина мешала пешеходам и кто-то решил проучить владельца.

Ранее в Барнауле неизвестный мужчина раскидывал саморезы по парковке на проспекте Энергетиков.