В Барнауле во дворе облили краской иномарку
Произошло это на Павловском тракте
10 июня 2023, 11:30, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле вандалы облили краской во дворе иномарку, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Пострадавший автомобиль заметили у дома № 299 по Павловскому тракту. В сообществе предположили, что машина мешала пешеходам и кто-то решил проучить владельца.
Ранее в Барнауле неизвестный мужчина раскидывал саморезы по парковке на проспекте Энергетиков.
11:34:29 10-06-2023
Правильно и сделали Не уважаешь людей, получай
11:41:41 10-06-2023
Правильно. Нечего раскидывать машины где попало. А то не пройти, не проехать.
13:20:24 10-06-2023
Пешеходам мешала, может они и облили, а вандалы просто мимо проходили
13:40:03 10-06-2023
Мне кажется, или облитое авто тротуар перегородило? Если мне не кажется то всё ок.
14:54:17 10-06-2023
Ибо не ....нужно так ставить авто.
16:31:55 10-06-2023
Молодцы!!!Надо учить самолюбов, что бы уважали пешеходов!!!
18:21:56 10-06-2023
Да и правильно сделали. Они уже просто нас пешеходов не видят. Сделаешь замечание выслушаешь такое, что думаешь лучше молчать. Уважаемые пользователи автомобилей будьте людьми.
18:29:48 10-06-2023
Может таким путём наведем порядок!!!
20:02:34 10-06-2023
Ставят автомобили на тратуаоах и на клумбах ,вот и результат , уважения нет к пешеходам ,
21:22:07 10-06-2023
Пешеход ростом 2,5 метра? Явно же сверху лили
16:22:29 11-06-2023
Гость (21:22:07 10-06-2023) Пешеход ростом 2,5 метра? Явно же сверху лили... какие 2,5 ??? вы машины видели на дороге когда-нибудь? это такие, с 4-мя колесами
12:28:51 11-06-2023
Я не так кровожаден. Прикрепляю обычно лист бумаги с надписью: "Я паркуюсь как идиот"
16:21:28 11-06-2023
припаркован неправильно. неясно, что хуже - краску отмывать или выручать машину со штрафстоянки. В ДПС сообщаем - приезжают - увозят на штрафстоянку, от 5000 руб. "удовольствие" для неграмотного автолюбителя