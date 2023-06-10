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В Барнауле во дворе облили краской иномарку

Произошло это на Павловском тракте

10 июня 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле вандалы облили краской во дворе иномарку, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Пострадавший автомобиль заметили у дома № 299 по Павловскому тракту. В сообществе предположили, что машина мешала пешеходам и кто-то решил проучить владельца. 

Ранее в Барнауле неизвестный мужчина раскидывал саморезы по парковке на проспекте Энергетиков.

Комментарии 13

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Гость

11:34:29 10-06-2023

Правильно и сделали Не уважаешь людей, получай

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Гость

11:41:41 10-06-2023

Правильно. Нечего раскидывать машины где попало. А то не пройти, не проехать.

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Гость

13:20:24 10-06-2023

Пешеходам мешала, может они и облили, а вандалы просто мимо проходили

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Гость

13:40:03 10-06-2023

Мне кажется, или облитое авто тротуар перегородило? Если мне не кажется то всё ок.

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Дядька

14:54:17 10-06-2023

Ибо не ....нужно так ставить авто.

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Гость

16:31:55 10-06-2023

Молодцы!!!Надо учить самолюбов, что бы уважали пешеходов!!!

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Гостья

18:21:56 10-06-2023

Да и правильно сделали. Они уже просто нас пешеходов не видят. Сделаешь замечание выслушаешь такое, что думаешь лучше молчать. Уважаемые пользователи автомобилей будьте людьми.

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Правильно сделали

18:29:48 10-06-2023

Может таким путём наведем порядок!!!

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Варя

20:02:34 10-06-2023

Ставят автомобили на тратуаоах и на клумбах ,вот и результат , уважения нет к пешеходам ,

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Гость

21:22:07 10-06-2023

Пешеход ростом 2,5 метра? Явно же сверху лили

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Лея

16:22:29 11-06-2023

Гость (21:22:07 10-06-2023) Пешеход ростом 2,5 метра? Явно же сверху лили... какие 2,5 ??? вы машины видели на дороге когда-нибудь? это такие, с 4-мя колесами

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Гость

12:28:51 11-06-2023

Я не так кровожаден. Прикрепляю обычно лист бумаги с надписью: "Я паркуюсь как идиот"

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Лея

16:21:28 11-06-2023

припаркован неправильно. неясно, что хуже - краску отмывать или выручать машину со штрафстоянки. В ДПС сообщаем - приезжают - увозят на штрафстоянку, от 5000 руб. "удовольствие" для неграмотного автолюбителя

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