Зарубивших двух девушек экс-силовиков вначале оправдали, а потом осудили

Суд назначил им столько лет, сколько было убитым

04 апреля 2023, 15:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бурятии вынесли приговор двум бывшим правоохранителям за убийство двух девушек неподалёку от трассы Чита – Иркутск, совершённое более 20 лет назад, пишет "Коммерсант".

Вечером 9 августа 2002 года силовики пригласили на пикник двух знакомых 17 и 18 лет, к которым начали приставать после распития алкоголя. В ходе конфликта девушек зарубили топором, а трупы сбросили в яму. Обнаружить тела удалось лишь 26 августа.

"Уголовное дело несколько раз приостанавливали. Возобновили в 2019 году, когда следствию удалось выйти на след силовиков после тщательного изучения незначительных деталей. Подозреваемых задержали", – отмечает издание.

В 2022 году суд присяжных оправдал бывших правоохранителей. На решение повлияли "путаные показания свидетельницы", а также алиби одного из подсудимых, который якобы находился в другом месте.

Однако Верховный суд Бурятии отправил дело на пересмотр. При этом по ходатайству прокуратуры дело на новое рассмотрение попало в другой суд.

В марте 2023 года присяжные признали бывших правоохранителей виновными в убийстве, а суд назначил им 17 и 18 лет в колонии строгого режима. Кроме того, они должны выплатить родственникам убитых девушек 4,5 млн и 2,5 млн рублей.