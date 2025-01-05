Сельчанина на Алтае возмутили "взрослые" леденцы фаллической формы в местном магазине
Мужчина накричал на продавца за то, что совсем недетские сладости продают прямо напротив детского сада
05 января 2025, 16:46, ИА Амител
Житель Кулунды обнаружил в сельском магазине, который находится совсем рядом с детсадом, леденцы в виде мужских половых органов. Он опубликовал видео своего похода в эту торговую точку в сообществе "В курсе 22". Мужчина не сдерживал эмоций и в жесткой форме потребовал от продавца убрать непристойный товар с прилавка.
Как пояснил в видео сам мужчина, о том, что в магазине продают неприличные сладости, он узнал от своей 12-летней дочери.
"Она фотографию мне сейчас скидывает и спрашивает: "Папа, это что такое? Что за "чупа-чупсы" новые?" – пытается он донести до продавца. Женщина за прилавком начала объяснять, что товар находится в "водочном" отделе магазина. Кстати, на кадрах видно, что на упаковке есть не только надпись "Страна леденцов", но и маркировка 18+. Виден даже ценник за одну штуку – 170 рублей.
Но автора видео эти аргументы не убедили. Он эмоционально и с применением нецензурной лексики потребовал сейчас же убрать товар куда подальше. Продавец спорить не стала и спрятала леденцы под прилавок. Но добавила, что ее магазин – не единственный, который продает такие взрослые товары.
В комментариях под видео многие поддержали мужчину. Но нашлись и те, кто заметил: тогда и алкогольные напитки тоже стоит убирать подальше от детских глаз.
17:03:00 05-01-2025
На продавца-то чего орать? Спрашивать надо с владельца заведения. И не самому самосуд творить, а через соответствующие органы.
18:39:54 05-01-2025
Гость (17:03:00 05-01-2025) На продавца-то чего орать? Спрашивать надо с владельца завед... Может, продавец сам сосет такую сладость, Действительно, что с него спрашивать?
17:24:47 05-01-2025
папа не смог объяснить ребёнку что это "... за "чупа-чупсы" новые?" и его бомбануло...
17:38:10 05-01-2025
Пропаганда аморалки.
Продаваемых впух.
17:50:37 05-01-2025
Musik (17:38:10 05-01-2025) Пропаганда аморалки.Продаваемых впух.... Таким впечатлительным, возбуждающимся, то есть возмущающимся по любому поводу нужно в изоляции жить. А вдруг ребенок общаясь со сверстниками услышит о чем то этаком(а услышит наверняка) или в интернете увидит/ прочитает😄
20:15:53 05-01-2025
Musik (17:38:10 05-01-2025) Пропаганда аморалки.Продаваемых впух....
Вы либо за рост демографии, либо за моральность. Одно с другим как-то не бьётся 😁
18:37:53 05-01-2025
Кто производитель?
19:17:00 05-01-2025
У кого что болит это называется.
19:48:40 05-01-2025
Неадекват какой-то. Как у него вообще дочь родилась, если он такой закомплексованный, походу не его ребенок. А на видео не видно ничего, все размыто.
21:17:05 06-01-2025
Гость (19:48:40 05-01-2025) Неадекват какой-то. Как у него вообще дочь родилась, если он... если и когда у тебя будет дочь 12 лет, тогда пиши сюда, поржем над ней и над тобой заодно
20:12:53 05-01-2025
Вместо чучела Ленина В.И. в Кулунде нужно поставить копию Давида ( Микеланджело)
Рождаемость и культура повысится в рай центре
20:18:07 05-01-2025
водочный отдел и 18+, разные понятия, повозмущаться можно
20:18:47 05-01-2025
ну, и штраф, заодно, собственнику
21:30:22 05-01-2025
Все кто против этого отца высказались, как вы себя почувствуете и отреагируете если ваши дети завтра придут домой и будут сосать такой лединец!? В прямом смысле этого слова...!
Ответьте не мне, а себе...
23:22:08 05-01-2025
Гость (21:30:22 05-01-2025) Все кто против этого отца высказались, как вы себя почувству...
Что дети как-то сильно шикуют, покупать леденцы по 170 рублей
00:13:16 06-01-2025
Гость (21:30:22 05-01-2025) Все кто против этого отца высказались, как вы себя почувству... -------- чудики, вы бананы своему ребенку покупаете? Ну и как себя при этом чувствуете?)) поди и сами их еще едите?!
22:13:12 05-01-2025
А селян вечно что-то возмущает.
23:19:32 05-01-2025
Гость (22:13:12 05-01-2025) А селян вечно что-то возмущает....
Крестьяне, народ тёмный
02:59:09 06-01-2025
Истеричка какая-то.
07:39:21 06-01-2025
Гость (02:59:09 06-01-2025) Истеричка какая-то. ...
Ну так заистеришь, если леденец больше....
18:24:11 06-01-2025
Нехилая реклама прошла, теперь на прилавок можно и не выкладывать
21:18:32 06-01-2025
поддерживаю этого отца полностью. это пропаганда порно и нарушение правил продажи
13:32:43 07-01-2025
Гость (21:18:32 06-01-2025) поддерживаю этого отца полностью. это пропаганда порно и нар...
да, еще надо огурцы продавать запретить. а то они такие длинные! только корнюшоны! И бананы. только мелкие. А то ишь как похожи! разврат! порно!