Сельчанина на Алтае возмутили "взрослые" леденцы фаллической формы в местном магазине

Мужчина накричал на продавца за то, что совсем недетские сладости продают прямо напротив детского сада

05 января 2025, 16:46, ИА Амител

Те самые леденцы / Фото: кадр из видео в сообществе "В курсе 22"

Житель Кулунды обнаружил в сельском магазине, который находится совсем рядом с детсадом, леденцы в виде мужских половых органов. Он опубликовал видео своего похода в эту торговую точку в сообществе "В курсе 22". Мужчина не сдерживал эмоций и в жесткой форме потребовал от продавца убрать непристойный товар с прилавка.

Как пояснил в видео сам мужчина, о том, что в магазине продают неприличные сладости, он узнал от своей 12-летней дочери.

"Она фотографию мне сейчас скидывает и спрашивает: "Папа, это что такое? Что за "чупа-чупсы" новые?" – пытается он донести до продавца. Женщина за прилавком начала объяснять, что товар находится в "водочном" отделе магазина. Кстати, на кадрах видно, что на упаковке есть не только надпись "Страна леденцов", но и маркировка 18+. Виден даже ценник за одну штуку – 170 рублей.

Но автора видео эти аргументы не убедили. Он эмоционально и с применением нецензурной лексики потребовал сейчас же убрать товар куда подальше. Продавец спорить не стала и спрятала леденцы под прилавок. Но добавила, что ее магазин – не единственный, который продает такие взрослые товары.

В комментариях под видео многие поддержали мужчину. Но нашлись и те, кто заметил: тогда и алкогольные напитки тоже стоит убирать подальше от детских глаз.