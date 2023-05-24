Рубцовчанин отобрал 1,5 тыс. рублей у инвалида, ехавшего в коляске за едой
Также пытался забрать мобильный телефон, висевший на шее на шнурке
24 мая 2023, 13:01, ИА Амител
В Алтайском крае мужчину осудили на длительный срок за нападение на двух пожилых инвалидов, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошёл в Рубцовске в июле 2022 года. Вначале мужчина забрал у инвалида 1500 рублей, когда тот после получения пенсии на инвалидном кресле направлялся в магазин за продуктами.
"После вернулся к нему и попытался похитить сотовый телефон, который висел на шее на шнурке, но не смог этого сделать, так как потерпевший оказал ему сопротивление", – рассказали в ведомстве.
Затем рубцовчанин встретил другого пожилого инвалида и напал на него, чтобы забрать деньги и мобильный телефон. В результате потерпевший получил травму левого глаза, приведшую к полной утрате функции органа зрения.
Суд отправил мужчину на 10 лет в колонию строгого режима.
13:36:20 24-05-2023
Это же Рубчик! Там половина бывшие зеки.
15:16:58 24-05-2023
Эту мразь повесить публично.
16:31:43 24-05-2023
Рубцовск такой Рубцовск... От осинки не родятся апельсинки.