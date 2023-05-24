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Рубцовчанин отобрал 1,5 тыс. рублей у инвалида, ехавшего в коляске за едой

Также пытался забрать мобильный телефон, висевший на шее на шнурке

24 мая 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мужчину осудили на длительный срок за нападение на двух пожилых инвалидов, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошёл в Рубцовске в июле 2022 года. Вначале мужчина забрал у инвалида 1500 рублей, когда тот после получения пенсии на инвалидном кресле направлялся в магазин за продуктами.

"После вернулся к нему и попытался похитить сотовый телефон, который висел на шее на шнурке, но не смог этого сделать, так как потерпевший оказал ему сопротивление", – рассказали в ведомстве.

Затем рубцовчанин встретил другого пожилого инвалида и напал на него, чтобы забрать деньги и мобильный телефон. В результате потерпевший получил травму левого глаза, приведшую к полной утрате функции органа зрения.

Суд отправил мужчину на 10 лет в колонию строгого режима.

Рубцовск суд Нападения на людей

Комментарии 3

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Гость

13:36:20 24-05-2023

Это же Рубчик! Там половина бывшие зеки.

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Гость

15:16:58 24-05-2023

Эту мразь повесить публично.

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Гость

16:31:43 24-05-2023

Рубцовск такой Рубцовск... От осинки не родятся апельсинки.

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