Сельчанку на Алтае осудили за истязание своих маленьких детей

Суд приговорил нерадивую мать к трем годам условно

14 сентября 2023, 20:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жительницу Крутихинского района признали виновной в истязании своих маленьких детей. Об этом рассказали в региональном СК.

С 2018 по 2023 год она жила вместе с мужем и тремя детьми. Даже за незначительные провинности мать "причиняла детям физические и психические страдания, нанося побои руками, ногами и подручными предметами по различным частям тела".

В ходе судебного разбирательства женщина полностью признала свою вину. Сельчанку приговорили к трем годам условно с тремя годами испытательного срока. Также ее обязали выплатить детям 150 тысяч рублей.