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Селезень или утка. Что за экзамен ввели для алтайских охотников-новичков

Он серьезно ужесточит требования к получению охотничьего билета

29 февраля 2024, 10:45, Анастасия Чебакова

Охотник, оружие / Фото: unsplash.com
Охотник, оружие / Фото: unsplash.com

Депутаты АКЗС на сессии 29 февраля ужесточили требования к получению охотничьего билета. Теперь любители пострелять, желающие получить разрешающий документ будут сдавать специальный экзамен. Законопроект принят сразу в двух чтениях. Рассказываем подробнее.

Что за закон приняли алтайские депутаты?

Законопроект, ужесточающий требования к получению охотничьего билета, разработали и приняли федеральные власти. Алтайским депутатам всего лишь оставалось последовать их примеру и узаконить его. Что и произошло на сессии 29 февраля.

Итак, согласно документу, охотники, впервые получающие охотничий билет, либо те, кому его аннулировали, будут сдавать охотминимум.

Как сообщил глава аграрного комитета Сергей Серов, экзамен будет включать в себя основы биологии животных и птиц, оружия, орудия лова, правила разделки добычи и ряд других. Всего около 200 вопросов. Но если у комиссии возникнут вопросы (будет создана при охотуправлении), она праве задать их будущему охотнику.

Получить знания охотники смогут:

  • у охотников, имеющих билеты более пяти лет (бесплатно);
  • у индивидуального предпринимателя, заключившего охотхозяйственные соглашения;
  • у юрлица, заключившего охотхозяйственные соглашения. В Алтайском крае это союз охотников и аграрный университет.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Так что у алтайских охотников еще есть время получить билет по упрощенной схеме.

Зачем вообще приняли такие ограничения?

Ужесточение требований к охотничьей деятельности, в первую очередь, позволит сохранить охотничьи ресурсы, считает Серов.

"У нас есть охотники, которые не могут отличить селезня от утки", – сообщил он.

А, во-вторых, принятый закон должен снизить количество несчастных случаев во время охоты.

"За прошлый год у нас в крае было девять случаев. Это только те, кто обратились. Четыре смертельные, пять ранений. Были и мелкие травмы: у одного в ухе дробь, у другого – в коленке. Но они не обращались [в полицию], иначе – разбор полетов, и изъятие оружия", – сообщил Серов.

Фото: unsplash.com

Почему в Алтайском крае ожидают сокращение числа новых охотников?

Ежегодно в Алтайском крае охотничий билет единого федерального образца получают не менее двух тысяч граждан, из них порядка 1200 – новички
НОВОСТИОбщество

акзс

Комментарии 5

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Гость

10:49:59 29-02-2024

Ясно. Еще один способ " относительно честного " отъёма денег у населения. Дело тов. Бендера живёт и процветает.

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Гость

11:37:07 29-02-2024

Эти дебилы-охотнички, с пьяных глаз лупят во всё, что движется или блестит. В прошлом году моему соседу в мансардное окно дробь влетела- чем это чучело человека думало?

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Гость

12:23:27 29-02-2024

Гость (11:37:07 29-02-2024) Эти дебилы-охотнички, с пьяных глаз лупят во всё, что движет... А ибо нечего силится в охот угодьях

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Гость

16:03:11 29-02-2024

Гость (12:23:27 29-02-2024) А ибо нечего силится в охот угодьях
... А может нечего стрелять в границах населённых пунктов, а?

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Гость

12:56:05 29-02-2024

Зря, лучше обязать начинающих охотников сдать несколько отстрелянных туш агрессивных бродячих собак, можно без знания пород. А уток различать потом в процессе научатся.

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