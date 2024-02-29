Селезень или утка. Что за экзамен ввели для алтайских охотников-новичков

Он серьезно ужесточит требования к получению охотничьего билета

29 февраля 2024, 10:45, Анастасия Чебакова

Охотник, оружие / Фото: unsplash.com

Депутаты АКЗС на сессии 29 февраля ужесточили требования к получению охотничьего билета. Теперь любители пострелять, желающие получить разрешающий документ будут сдавать специальный экзамен. Законопроект принят сразу в двух чтениях. Рассказываем подробнее.

Что за закон приняли алтайские депутаты?

Законопроект, ужесточающий требования к получению охотничьего билета, разработали и приняли федеральные власти. Алтайским депутатам всего лишь оставалось последовать их примеру и узаконить его. Что и произошло на сессии 29 февраля.

Итак, согласно документу, охотники, впервые получающие охотничий билет, либо те, кому его аннулировали, будут сдавать охотминимум.

Как сообщил глава аграрного комитета Сергей Серов, экзамен будет включать в себя основы биологии животных и птиц, оружия, орудия лова, правила разделки добычи и ряд других. Всего около 200 вопросов. Но если у комиссии возникнут вопросы (будет создана при охотуправлении), она праве задать их будущему охотнику.

Получить знания охотники смогут:

у охотников, имеющих билеты более пяти лет (бесплатно);

у индивидуального предпринимателя, заключившего охотхозяйственные соглашения;

у юрлица, заключившего охотхозяйственные соглашения. В Алтайском крае это союз охотников и аграрный университет.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Так что у алтайских охотников еще есть время получить билет по упрощенной схеме.

Зачем вообще приняли такие ограничения?

Ужесточение требований к охотничьей деятельности, в первую очередь, позволит сохранить охотничьи ресурсы, считает Серов.

"У нас есть охотники, которые не могут отличить селезня от утки", – сообщил он.

А, во-вторых, принятый закон должен снизить количество несчастных случаев во время охоты.