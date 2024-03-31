Село Санниково затопило под Барнаулом

Местные жители просят о помощи

31 марта 2024, 19:30, ИА Амител

Затопленные улицы Санниково / Фото: Толк

Подтопление добралось до села Санниково в Алтайском крае. Об этом сообщает "Толк".

Разлившаяся река Лосиха залила часть микрорайона Лосихин остров, который находится в низине. Люди говорят о том, что вода пребывает очень быстро.

Местные просят о помощи. Попытки отсыпать береговую линию не дают результатов.

Ранее сообщалось, что вода подходит к трассе Барнаул - Камень-на-Оби.