Село Санниково затопило под Барнаулом
Местные жители просят о помощи
31 марта 2024, 19:30, ИА Амител
Затопленные улицы Санниково / Фото: Толк
Подтопление добралось до села Санниково в Алтайском крае. Об этом сообщает "Толк".
Разлившаяся река Лосиха залила часть микрорайона Лосихин остров, который находится в низине. Люди говорят о том, что вода пребывает очень быстро.
Местные просят о помощи. Попытки отсыпать береговую линию не дают результатов.
Ранее сообщалось, что вода подходит к трассе Барнаул - Камень-на-Оби.
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21:39:01 31-03-2024
И это при том что снего в этом году было мало.
23:08:37 31-03-2024
Гость (21:39:01 31-03-2024) И это при том что снего в этом году было мало.... Не было его мало, он таял и подсел за зиму, воды от этого меньше не стало....
23:32:09 31-03-2024
Гость (21:39:01 31-03-2024) И это при том что снего в этом году было мало.... Не зависит. Мало снега, больше промерз грунт. Через него вода не впитывается. Много снега, грунту теплее, через него быстро впитывается.
09:57:47 01-04-2024
Гость (23:32:09 31-03-2024) Не зависит. Мало снега, больше промерз грунт. Через него вод...
Тоже не совсем так - снега не было в ноябре а морозы были - грунт промерз глубоко - поэтому Земля не впитывает влагу
07:06:14 01-04-2024
Гость (21:39:01 31-03-2024) И это при том что снего в этом году было мало.... я помню мост возле Фирсово водой перехлестывало по весне водой. так что все эти коттеджные поселки возле Фирсово и Санниково в обязательном порядке раз в в лет 10 топит по самое немогу...
21:40:32 31-03-2024
в Лесном тож топит..никто не плачет помощи не просит...
08:28:22 01-04-2024
Георгий (21:40:32 31-03-2024) в Лесном тож топит..никто не плачет помощи не просит...... В каком Лесном? Который за Власихой, или который между Фирсово и Бобровкой?
21:53:00 31-03-2024
Когда строили дома в низине о чём думали?
00:29:33 01-04-2024
Этот вопрос Мише Кочетову задавайте, он там рулевой строитель.
00:30:41 01-04-2024
Сергей (21:53:00 31-03-2024) Когда строили дома в низине о чём думали?... Когда им участки нарезали и давали разрешение на строительство, о чем думали?
08:44:23 01-04-2024
Гость (00:30:41 01-04-2024) Когда им участки нарезали и давали разрешение на строительст... Зачем там разрешение? Это не город, а практически начало поймы Оби. Никаких значимых территорий там не было. Теперь только дамбу отстраивать, чтобы не топило.
22:25:27 31-03-2024
Там зона затопления как у затона. Зачем туда строится вообще полезли? Есть на всех картах паводка.
05:41:47 01-04-2024
Кто-то хотел Барнаулку и Ковш засыпать для строительства домов.
07:31:32 01-04-2024
Гость (05:41:47 01-04-2024) Кто-то хотел Барнаулку и Ковш засыпать для строительства дом... Дома подмоет и рухнут
07:58:45 01-04-2024
Гость (07:31:32 01-04-2024) Дома подмоет и рухнут... Не зайти в дом не выйти. Отдельное место можно поднять. Но весной это острова будут.