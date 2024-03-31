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Село Санниково затопило под Барнаулом

Местные жители просят о помощи

31 марта 2024, 19:30, ИА Амител

Затопленные улицы Санниково / Фото: Толк

Подтопление добралось до села Санниково в Алтайском крае. Об этом сообщает "Толк".

Разлившаяся река Лосиха залила часть микрорайона Лосихин остров, который находится в низине. Люди говорят о том, что вода пребывает очень быстро.

Местные просят о помощи. Попытки отсыпать береговую линию не дают результатов.

Ранее сообщалось, что вода подходит к трассе Барнаул - Камень-на-Оби.

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Комментарии 15

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Гость

21:39:01 31-03-2024

И это при том что снего в этом году было мало.

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Гость

23:08:37 31-03-2024

Гость (21:39:01 31-03-2024) И это при том что снего в этом году было мало.... Не было его мало, он таял и подсел за зиму, воды от этого меньше не стало....

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Гость

23:32:09 31-03-2024

Гость (21:39:01 31-03-2024) И это при том что снего в этом году было мало.... Не зависит. Мало снега, больше промерз грунт. Через него вода не впитывается. Много снега, грунту теплее, через него быстро впитывается.

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Гость

09:57:47 01-04-2024

Гость (23:32:09 31-03-2024) Не зависит. Мало снега, больше промерз грунт. Через него вод...

Тоже не совсем так - снега не было в ноябре а морозы были - грунт промерз глубоко - поэтому Земля не впитывает влагу

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1

07:06:14 01-04-2024

Гость (21:39:01 31-03-2024) И это при том что снего в этом году было мало.... я помню мост возле Фирсово водой перехлестывало по весне водой. так что все эти коттеджные поселки возле Фирсово и Санниково в обязательном порядке раз в в лет 10 топит по самое немогу...

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Георгий

21:40:32 31-03-2024

в Лесном тож топит..никто не плачет помощи не просит...

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Гость

08:28:22 01-04-2024

Георгий (21:40:32 31-03-2024) в Лесном тож топит..никто не плачет помощи не просит...... В каком Лесном? Который за Власихой, или который между Фирсово и Бобровкой?

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Сергей

21:53:00 31-03-2024

Когда строили дома в низине о чём думали?

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Гость

00:29:33 01-04-2024

Этот вопрос Мише Кочетову задавайте, он там рулевой строитель.

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Гость

00:30:41 01-04-2024

Сергей (21:53:00 31-03-2024) Когда строили дома в низине о чём думали?... Когда им участки нарезали и давали разрешение на строительство, о чем думали?

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Гость

08:44:23 01-04-2024

Гость (00:30:41 01-04-2024) Когда им участки нарезали и давали разрешение на строительст... Зачем там разрешение? Это не город, а практически начало поймы Оби. Никаких значимых территорий там не было. Теперь только дамбу отстраивать, чтобы не топило.

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Гость

22:25:27 31-03-2024

Там зона затопления как у затона. Зачем туда строится вообще полезли? Есть на всех картах паводка.

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Гость

05:41:47 01-04-2024

Кто-то хотел Барнаулку и Ковш засыпать для строительства домов.

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Гость

07:31:32 01-04-2024

Гость (05:41:47 01-04-2024) Кто-то хотел Барнаулку и Ковш засыпать для строительства дом... Дома подмоет и рухнут

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Гость

07:58:45 01-04-2024

Гость (07:31:32 01-04-2024) Дома подмоет и рухнут... Не зайти в дом не выйти. Отдельное место можно поднять. Но весной это острова будут.

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