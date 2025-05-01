Украинские войска атаковали рынок в городе Алешки

01 мая 2025, 17:20, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В городе Алешки Херсонской области украинские войска атаковали рынок. По предварительным данным, погибло минимум семь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.

По его сведениям, утром 1 мая в районе центрального рынка города Алешки ВСУ нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. Согласно информации губернатора, в момент атаки на рынке находилось много людей: минимум семь человек погибли, более 20 получили ранения.

Также Сальдо подчеркнул, что после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили беспилотники для добивания выживших.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, в ночь на 30 апреля беспилотники ВСУ атаковали Курскую область. В результате налета повреждения получили три многоквартирных дома, частный дом и здание детского сада. Трое местных жителей пострадали: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, их госпитализировали с резано-ушибленными ранениями. 50-летний местный житель отказался от госпитализации. Врачи обработали у него поверхностные резаные раны руки и ноги.