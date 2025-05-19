Семь человек погибли в жестком ДТП с микроавтобусом в Калмыкии

По сообщениям СМИ, в крови водителя обнаружили наркотики

19 мая 2025, 09:45, ИА Амител

Место аварии / Фото: МЧС Республики Калмыкия

Семь человек погибли в результате жесткого столкновения микроавтобуса с фурой на трассе в Калмыкии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла в ночь на 19 мая на трассе Р-22 "Каспий". Микроавтобус Volkswagen столкнулся лоб в лоб с большегрузом.

"Погибло семь человек, оказана помощь 11 пострадавшим", – говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал Baza, микроавтобус двигался из Волгограда в Астрахань. 40-летний водитель выехал на встречную полосу – по предварительной информации, из-за того что уснул. По словам очевидцев, он проснулся лишь от сильного удара и стал спрашивать, что произошло. Водитель фуры же пытался прижаться к отбойнику, чтобы пропустить несущийся микроавтобус, но это не помогло.

Источники канала заявили, что у водителя микроавтобуса уже взяли анализы – в них обнаружили марихуану. Сам мужчина сейчас находится в больнице: у него ушиб грудной клетки и ссадины на лице.