Четыре человека погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса в Подмосковье
Водитель и еще один пассажир госпитализированы
18 мая 2025, 13:30, ИА Амител
Четыре человека погибли в результате ДТП на трассе в Подмосковье, сообщили в региональной прокуратуре.
По предварительным данным, 17 мая на 87-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" произошло столкновение грузового автомобиля марки КамАЗ и микроавтобуса Mercedes.
"В результате ДТП четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте, водитель и еще один пассажир доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Ход расследования контролирует прокуратура.
Ранее водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Барнауле.
19:04:25 18-05-2025
ну зачем так гонять, куда вы все так спешите гонщики