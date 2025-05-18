Четыре человека погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса в Подмосковье

Водитель и еще один пассажир госпитализированы

18 мая 2025, 13:30, ИА Амител

Фото: прокуратура Московской области

Четыре человека погибли в результате ДТП на трассе в Подмосковье, сообщили в региональной прокуратуре.

По предварительным данным, 17 мая на 87-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" произошло столкновение грузового автомобиля марки КамАЗ и микроавтобуса Mercedes.

"В результате ДТП четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте, водитель и еще один пассажир доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Ход расследования контролирует прокуратура.

Ранее водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Барнауле.