Семь человек пострадали на дорогах Алтайского края 24 января

За прошедшие сутки в регионе выявили 1014 нарушений ПДД

25 января 2024, 09:00, ИА Амител

В Алтайском крае за сутки произошло пять ДТП / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 24 января произошло пять ДТП, в которых пострадали шесть взрослых и один ребенок.

Как сообщили в ГИБДД региона, основными причинами этих аварий стали несоответствие скорости условиям движения, нарушение правил дорожного движения пешеходами и пассажирами, а также несоблюдение очередности проезда.

Всего за прошедшие сутки в крае зафиксировали 1014 нарушений ПДД. Восемь водителей при этом были с признаками опьянений, а трое из них сели за руль в таком виде повторно.

Напомним, 24 января на трассе Бийск – Белокуриха пострадали два человека при столкновении "Тойоты" и грузовика.