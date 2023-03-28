В ЖК "Колибри" продано уже более половины квартир. Успевайте и вы до сезонного роста цен

28 марта 2023, 11:14, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrLdPrRD

Строящийся ЖК "Колибри" / Фото предоставлено застройщиком

Осталось чуть больше года и в ЖК "Колибри" начнут заезжать счастливые новосёлы. Строительство жилого комплекса, расположенного по адресу ул. Советской Армии, 60, началось в ноябре 2022-го. И вот не прошло и полугода, как дом вырос на восемь этажей. Всего пёстрое здание будет иметь 16 этажей. Что собой представляет новый ЖК и какие у него преимущества, расскажем в материале amic.ru.

Перспективно и недалеко

ЖК "Колибри" – это 16-этажный дом комфорт-класса в семи минутах от самого центра Барнаула. Здесь на каждом этаже всего шесть квартир. В доме нет крохотных студий, так как при проектировании застройщик делал упор на полноценные двухкомнатные квартиры. В квартале будет комфортно молодым людям и семьям с детьми. Здесь активно развивается новая инфраструктура, ветхое жилье сносится.

Как рассказывает руководитель компании-застройщика ООО С3 "ДС-Инвестстрой" Вячеслав Виноградов, на этапе планирования рассматривались участки в разных районах города. Но предпочтение было отдано именно Советской Армии. За удобство и перспективность месторасположения. Хорошая инфраструктура: детские сады, школа, поликлиника, магазины. Удобная транспортная развязка, закрытый двор с детской площадкой и удалённость от проезжей части. Застройка района ведётся таким образом, что из окон нового ЖК будет виден горизонт, а в комнатах будет много солнечного света, рассказывает девелопер.

Успевайте по выгодной цене

Не смотря на то, что половина работ ещё только предстоит, в "Колибри" продано уже 60% квартир. Как говорит Вячеслав Виноградов, это обычная ситуация, когда ещё до окончания строительства все квартиры в новостройке полностью распроданы. Не секрет, что связано это с ценой. Чем меньше времени остаётся до завершения стройки, тем дороже становятся квартиры. Так что новостройка – хороший способ как выгодно купить жильё себе, так и заработать. Сейчас квартиру в ЖК можно купить за 83 тыс. рублей за квадратный метр.

Когда построят?

Сдача дома запланирована на второй квартал 2024 года. Но в компании утверждают, что, скорее всего, работы удастся закончить досрочно. Уже сейчас строительство идёт с опережением плана.

Подробнее о ЖК "Колибри" можно узнать в агентстве недвижимости "Светлый дом". С ним напрямую работает застройщик. Риелторы ответят на все вопросы не только о самом доме и районе, но и покупке в ипотеку (дом аккредитован во всех банках и подходит под льготные программы). Специалисты сопровождают сделку на всех этапах до момента регистрации.

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