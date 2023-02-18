Семье погибшего на СВО сибиряка подарили пакет пельменей

Боец погиб, освобождая Лисичанск

18 февраля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: историко-краеведческий филиал в с. Алдан-Маадыр

В Туве семье погибшего в ходе спецоперации бойца подарили пакет пельменей. Об этом сообщили на странице историко-краеведческого филиала в сумоне Алдан-Маадыр.

Угощение вручили в рамках акции "Лепи добро" в преддверии национального праздника тувинцев Шагаа – встречи Нового года по восточному лунному календарю.

"Валентина Доржуевна – мать троих сыновей... Её младший сын – участник специальной военной операции на Украине, героически погиб, выполняя службу по освобождению от украинских нацистов город Лисичанск", – рассказали в учреждении, отметив, что второй сын женщины также участвует в СВО.

Помимо этого, пельмени в рамках акции также подарили многодетной семье.