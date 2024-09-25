Семерых человек спасли из горящей пятиэтажки в Барнауле

По предварительным данным, возгорание началось из-за непотушенной сигареты

25 сентября 2024, 10:15, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошел ночью в барнаульской пятиэтажке на Чайковского. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Возгорание началось в квартире на третьем этаже. От огня пострадали стены квартиры, мебель и личные вещи жильцов, общая площадь пожара составила около 15 квадратных метров.

Спасатели вывели из горящего дома семерых человек, среди которых двое детей. Никто не пострадал.

Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при курении.