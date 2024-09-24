В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 37 пожаров

Погибших и пострадавших нет

24 сентября 2024, 09:45, ИА Амител

Сотрудники МЧС / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 23 сентября потушили 37 пожаров, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

"За сутки 23 сентября 2024 года в Алтайском крае ликвидировано 37 пожаров, 11 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано 11 пожаров. Погибших и пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

Накануне спасатели предупредили, что с 24 по 27 сентября в Алтайском крае местами ожидается высокая пожароопасность.

Людей призвали не жечь костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.