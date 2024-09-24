В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 37 пожаров
Погибших и пострадавших нет
24 сентября 2024, 09:45, ИА Амител
Сотрудники МЧС / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за 23 сентября потушили 37 пожаров, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.
"За сутки 23 сентября 2024 года в Алтайском крае ликвидировано 37 пожаров, 11 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано 11 пожаров. Погибших и пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.
Накануне спасатели предупредили, что с 24 по 27 сентября в Алтайском крае местами ожидается высокая пожароопасность.
Людей призвали не жечь костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.
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