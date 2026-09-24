Семейное достижение. Жители Алтайского края удостоились ордена "Родительская слава"

Награду вручат на церемонии чествования жителей региона

24 сентября 2026, 07:46, ИА Амител

Семья Шмидт из Кулундинского района / Фото: соцсети Виктора Томенко

Семья Шмидт из Кулундинского района Алтайского края, в которой воспитывают 11 детей, удостоена ордена "Родительская слава". Награду вручат на церемонии чествования жителей региона, отмеченных государственными наградами.

Об этом сообщил губернатор Алтайского края в своих социальных сетях. Сейчас семеро детей в семье Шмидт учатся в школе, еще четверо пока не достигли школьного возраста. Самому младшему ребенку скоро исполнится полтора года.

Большое внимание в семье уделяют музыке. Пятеро детей осваивают фортепиано, занимаются вокалом и игрой на скрипке, а также выступают в оркестре.

Родители стараются проводить с детьми много времени и поддерживают совместные семейные занятия.