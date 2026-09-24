Семейное достижение. Жители Алтайского края удостоились ордена "Родительская слава"
Награду вручат на церемонии чествования жителей региона
24 сентября 2026, 07:46, ИА Амител
Семья Шмидт из Кулундинского района Алтайского края, в которой воспитывают 11 детей, удостоена ордена "Родительская слава". Награду вручат на церемонии чествования жителей региона, отмеченных государственными наградами.
Об этом сообщил губернатор Алтайского края в своих социальных сетях. Сейчас семеро детей в семье Шмидт учатся в школе, еще четверо пока не достигли школьного возраста. Самому младшему ребенку скоро исполнится полтора года.
Большое внимание в семье уделяют музыке. Пятеро детей осваивают фортепиано, занимаются вокалом и игрой на скрипке, а также выступают в оркестре.
Родители стараются проводить с детьми много времени и поддерживают совместные семейные занятия.
"Вместе отдыхают на природе, читают, занимаются хозяйством. Сейчас семья Шмидт строит новый дом", — поделился губернатор.
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