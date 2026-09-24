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Семейное достижение. Жители Алтайского края удостоились ордена "Родительская слава"

Награду вручат на церемонии чествования жителей региона

24 сентября 2026, 07:46, ИА Амител

Семья Шмидт из Кулундинского района / Фото: соцсети Виктора Томенко
Семья Шмидт из Кулундинского района / Фото: соцсети Виктора Томенко

Семья Шмидт из Кулундинского района Алтайского края, в которой воспитывают 11 детей, удостоена ордена "Родительская слава". Награду вручат на церемонии чествования жителей региона, отмеченных государственными наградами.

Об этом сообщил губернатор Алтайского края в своих социальных сетях. Сейчас семеро детей в семье Шмидт учатся в школе, еще четверо пока не достигли школьного возраста. Самому младшему ребенку скоро исполнится полтора года.

Большое внимание в семье уделяют музыке. Пятеро детей осваивают фортепиано, занимаются вокалом и игрой на скрипке, а также выступают в оркестре.

Родители стараются проводить с детьми много времени и поддерживают совместные семейные занятия.

"Вместе отдыхают на природе, читают, занимаются хозяйством. Сейчас семья Шмидт строит новый дом", — поделился губернатор.

Виктор Томенко Алтайский край Многодетные семьи
       

Комментарии 5

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Кот

08:48:52 24-09-2026

на цыганят детки похожи

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Гость

08:59:42 24-09-2026

у баптистов рожательный процесс безостановочный

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туту

09:02:08 24-09-2026

Все без хиджабов уже хорошо

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Гость

13:26:51 24-09-2026

Замечательная новость! Родители показывают детям личный пример жизненного устройства и здоровых привычек!
Наставь юношу при начале пути – он не уклонится от него и в старости! Здоровые (без вредных привычек) многодетные русские семьи – то, что возродит нашу страну!

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Гость

13:55:13 24-09-2026

Гость (13:26:51 24-09-2026) Замечательная новость! Родители показывают детям личный прим... Сколько у вас детей? Только не пишите про десяток, не поверю.

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