Семьи погибших при взрыве в Сергиевом Посаде получат по 2 млн рублей

Для раненых также предусмотрены компенсации от 100 до 500 тысяч рублей

11 августа 2023, 18:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Компенсации по два миллиона рублей выплатят власти Московской области семьям погибших при взрыве склада пиротехники рядом с заводом в Сергиевом Посаде. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Есть решение о специальных региональных выплатах – 2 миллиона рублей – семьям погибших", – заявил глава региона.

Получившие тяжелые ранения получат выплаты по 500 тысяч рублей. Тем, кого госпитализировали с переломами, назначат компенсации по 300 тысяч рублей. Выплаты за легкие травмы составят 100 тысяч рублей.

Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. Инцидент случился на складе пиротехники, который арендовала частная компания "Пиро-Росс". Технического директора организации задержали.

Всего за медицинской помощью обратился 71 человек, 23 пострадавших находятся в больницах, в том числе пятеро – в тяжелом состоянии. Одна женщина скончалась. Восемь человек числятся как пропавшие без вести.