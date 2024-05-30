Семьи погибших участников СВО смогут получать две пенсии

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года

30 мая 2024, 16:00, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает семьям ⁠погибших участников специальной военной операции получать сразу две пенсии, пишет РБК. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Жены нескольких категорий погибших военнослужащих будут получать пенсию по потере кормильца при двух условиях: они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет, которые также имеют право на пенсию", – говорится в документе.

Речь идет о супругах умерших военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также участвовавших в добровольческих формированиях.

Дети, которым назначили пенсию по потере кормильца, продолжат получать эту выплату.