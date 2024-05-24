Рабочая группа по СВО предлагает изменить правила предоставления земли бойцам

И освободить участников спецоперации от уплаты процентов по ипотеке

24 мая 2024, 15:40, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба "Единой России"

Рабочая группа по СВО направила президенту очередной доклад. И предлагает уточнить нормы выделения бесплатных земельных участков для участников СВО, сообщил глава группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Подробности публикует сайт партии ER.ru.

Еще только предложения

"Сегодня закон предписывает, что получить землю от государства безвозмездно можно только один раз, по одному основанию. Это ограничивает права, например, воспитанников многодетных семей, участвующих в спецоперации, которым ранее уже была выделена доля в родительском участке", – написал он в своем телеграм-канале.

Рабочая группа также предлагает освободить участников СВО от уплаты процентов по ипотеке, а ветеранов боевых действий из числа участников СВО – от уплаты госпошлины за регистрацию в качестве юрлица либо ИП. Сегодня "заморозка" процентной ставки на период "кредитных каникул" для бойцов действует по всем видам кредитов, кроме жилищных.

"Эта норма должна распространяться и на супруг бойцов", – подчеркнул Андрей Турчак.

Ополченцам ЛДНР, демобилизованным по ранению до 2022 года, предлагается предоставить возможность повторно пройти военно-врачебные комиссии.

"Многие из них считаются покинувшими службу из-за "общего заболевания". Эта формулировка лишает защитников Донбасса возможности получить статус инвалида боевых действий, положенных выплат и льгот", – пояснил глава рабочей группы.

Помимо этого, необходимо проработать возможность предоставления статуса "Ветеран труда" для ополченцев, отмеченных госнаградами ЛДНР до 2022 года. Сейчас при присвоении звания учитываются только ордена и медали СССР или РФ.

Рабочая группа предлагает предусмотреть упрощенную процедуру получения гражданства иностранцами, которым присвоен статус ветерана боевых действий и госнаграды РФ (пока это возможно только по ходатайству органов власти) и включить в нацпроект по предпринимательству обучающие программы для ветеранов спецоперации.

И уже принимаемые меры

Также Андрей Турчак доложил президенту о статусе ранее сформулированных рабочей группой предложений.

"Госдума приняла законы о распространении льгот, положенных Героям РФ и Героям СССР, на членов их семей , а также закон о дополнительных ежемесячных выплатах кавалерам ордена Святого Георгия . Утверждены поправки, которые позволят получать одновременно две пенсии семьям погибших участников СВО с детьми до 23 лет", – сообщил секретарь Генсовета "Единой России".

В Госдуму внесен законопроект о передаче на нужды СВО изъятого огнестрельного оружия.

На заключение правительства рабочая группа направила законопроект о запрете взимать исполнительские сборы с задолженности участника СВО на период его службы, а в ЦБ – обращение обязать банки и страховые компании не учитывать статус бойцов СВО в расчетах страховки при оформлении кредитов.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.



Среди мер поддержки участников СВО и членов их семей, которые инициированы группой и которые уже работают: прекращены кредитные обязательства в случае гибели либо получения инвалидности участником СВО, в том числе возникшие из договоров поручительства; право на страховые выплаты распространено на фактических воспитателей участников СВО (в период с начала спецоперации); сохранено право на жилищную выплату семьям погибших в ходе СВО пенсионеров силовых ведомств, таможенных органов и пожарных и многое другое.