НОВОСТИОбщество

Самовыгул животных запретили в России

Отпускать питомцев без присмотра можно только в специально оборудованных для этого местах

13 июля 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете на самовыгул животных в России. Об этом сообщили в пресс-службе Думы.

Отмечается, что оставлять животных без присмотра можно будет только в специально оборудованных для этого местах. Во всех остальных случаях хозяин должен находиться рядом с питомцем и контролировать его.

Также, согласно новому закону, региональные власти в России смогут самостоятельно решать, как им поступать с бездомными животными. При этом все методы гуманного умерщвления остаются под запретом.

Собаки

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

10:37:00 13-07-2023

Ну если "методы гуманного умерщвления запрещены", то менты "при побеге" могут отстреливать. Потом в объяснительной за патроны написать, что собака сама набросилась. Я в 90-е много раз так оформлял.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:11 13-07-2023

Гость (10:37:00 13-07-2023) Ну если "методы гуманного умерщвления запрещены", то менты "... Над Вами, наверное, в детстве злая собака надругалась, вот Вы и пошли в менты, чтобы собак отстреливать, а не преступников разыскивать.

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:37:51 13-07-2023

Вы это на прудских местным котам скажите (которые даже собак не боятся, не то что полицаев)

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:56 13-07-2023

Гость (10:37:51 13-07-2023) Вы это на прудских местным котам скажите (которые даже собак... На Прудах даже гопники ущербные всегда были, трусливые задраканы- только толпой наваливались на залётных, ходивших в кино в клуб ВОС...

  -39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:04 13-07-2023

Осталось решить кто самих этих животных о запрете предупредит...?

  -28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:30 13-07-2023

Гость (11:04:04 13-07-2023) Осталось решить кто самих этих животных о запрете предупреди... Как кто:? Хозяева. А бездомная, она и есть бездомная.

  57 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:28 13-07-2023

Гость (11:04:04 13-07-2023) Осталось решить кто самих этих животных о запрете предупреди... По идее депутаты должны, они с ними на одном языке лопочут!

  -28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:10 13-07-2023

Гость (11:13:28 13-07-2023) По идее депутаты должны, они с ними на одном языке лопочут!... Ну собственно правильно! Кто придумал, тот и вадит...!

  -27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:17 13-07-2023

а разве раньше было можно?

  -43 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:42 13-07-2023

О, еще один мертворожденный закон, который никто соблюдать и администрировать не будет! Такой же как закон "о курении в общественных.....

  -37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:53:10 13-07-2023

Гость (12:10:42 13-07-2023) О, еще один мертворожденный закон, который никто соблюдать и... "о курении в общественных..... ------ Этот закон работает, меня чуть не штрафанули мусора, когда я с Московии в Барнеаполь прилетел и закурил возле терминала, хорошо кореш отмазал.

  -43 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:11 13-07-2023

Гость (12:53:10 13-07-2023) "о курении в общественных..... ------ Этот закон работает, м... А на остановках - курят! возле офисных зданий - курят, идут по Ленинскому - курят и всем пофиг.

  -45 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

16:20:03 13-07-2023

Гость (15:14:11 13-07-2023) А на остановках - курят! возле офисных зданий - курят, идут ... Вы самое главное у костра никогда не стойте. Там дым бывает еще вреднее. Отбегайте метров на десять.

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:27 13-07-2023

Олег (16:20:03 13-07-2023) Вы самое главное у костра никогда не стойте. Там дым бывает ... Вы так часто у костров сидите? А курильщиков каждый день встречаем.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:29:27 14-07-2023

Гость (17:09:27 13-07-2023) Вы так часто у костров сидите? А курильщиков каждый день вст... Что же у вас все знакомые курильщики? Как так? Поди еще и алкаши есть?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:53:27 13-07-2023

Если за 30 лет работы дошли да бездомных животных, значит в стране все хорошо. Других первостепенных задач для решения в стране не осталось. Все решили, все наладили. Наконец. Слава богу.

  -42 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:58 13-07-2023

гость (12:53:27 13-07-2023) Если за 30 лет работы дошли да бездомных животных, значит в ... Что вам еще наладить нужно? Посуду вам помыть или белье погладить?

  19 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров