Самовыгул животных запретили в России
Отпускать питомцев без присмотра можно только в специально оборудованных для этого местах
13 июля 2023, 10:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете на самовыгул животных в России. Об этом сообщили в пресс-службе Думы.
Отмечается, что оставлять животных без присмотра можно будет только в специально оборудованных для этого местах. Во всех остальных случаях хозяин должен находиться рядом с питомцем и контролировать его.
Также, согласно новому закону, региональные власти в России смогут самостоятельно решать, как им поступать с бездомными животными. При этом все методы гуманного умерщвления остаются под запретом.
10:37:00 13-07-2023
Ну если "методы гуманного умерщвления запрещены", то менты "при побеге" могут отстреливать. Потом в объяснительной за патроны написать, что собака сама набросилась. Я в 90-е много раз так оформлял.
10:50:11 13-07-2023
Гость (10:37:00 13-07-2023) Ну если "методы гуманного умерщвления запрещены", то менты "... Над Вами, наверное, в детстве злая собака надругалась, вот Вы и пошли в менты, чтобы собак отстреливать, а не преступников разыскивать.
10:37:51 13-07-2023
Вы это на прудских местным котам скажите (которые даже собак не боятся, не то что полицаев)
11:23:56 13-07-2023
Гость (10:37:51 13-07-2023) Вы это на прудских местным котам скажите (которые даже собак... На Прудах даже гопники ущербные всегда были, трусливые задраканы- только толпой наваливались на залётных, ходивших в кино в клуб ВОС...
11:04:04 13-07-2023
Осталось решить кто самих этих животных о запрете предупредит...?
11:12:30 13-07-2023
Гость (11:04:04 13-07-2023) Осталось решить кто самих этих животных о запрете предупреди... Как кто:? Хозяева. А бездомная, она и есть бездомная.
11:13:28 13-07-2023
Гость (11:04:04 13-07-2023) Осталось решить кто самих этих животных о запрете предупреди... По идее депутаты должны, они с ними на одном языке лопочут!
11:19:10 13-07-2023
Гость (11:13:28 13-07-2023) По идее депутаты должны, они с ними на одном языке лопочут!... Ну собственно правильно! Кто придумал, тот и вадит...!
12:05:17 13-07-2023
а разве раньше было можно?
12:10:42 13-07-2023
О, еще один мертворожденный закон, который никто соблюдать и администрировать не будет! Такой же как закон "о курении в общественных.....
12:53:10 13-07-2023
Гость (12:10:42 13-07-2023) О, еще один мертворожденный закон, который никто соблюдать и... "о курении в общественных..... ------ Этот закон работает, меня чуть не штрафанули мусора, когда я с Московии в Барнеаполь прилетел и закурил возле терминала, хорошо кореш отмазал.
15:14:11 13-07-2023
Гость (12:53:10 13-07-2023) "о курении в общественных..... ------ Этот закон работает, м... А на остановках - курят! возле офисных зданий - курят, идут по Ленинскому - курят и всем пофиг.
16:20:03 13-07-2023
Гость (15:14:11 13-07-2023) А на остановках - курят! возле офисных зданий - курят, идут ... Вы самое главное у костра никогда не стойте. Там дым бывает еще вреднее. Отбегайте метров на десять.
17:09:27 13-07-2023
Олег (16:20:03 13-07-2023) Вы самое главное у костра никогда не стойте. Там дым бывает ... Вы так часто у костров сидите? А курильщиков каждый день встречаем.
10:29:27 14-07-2023
Гость (17:09:27 13-07-2023) Вы так часто у костров сидите? А курильщиков каждый день вст... Что же у вас все знакомые курильщики? Как так? Поди еще и алкаши есть?
12:53:27 13-07-2023
Если за 30 лет работы дошли да бездомных животных, значит в стране все хорошо. Других первостепенных задач для решения в стране не осталось. Все решили, все наладили. Наконец. Слава богу.
17:09:58 13-07-2023
гость (12:53:27 13-07-2023) Если за 30 лет работы дошли да бездомных животных, значит в ... Что вам еще наладить нужно? Посуду вам помыть или белье погладить?