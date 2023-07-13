Самовыгул животных запретили в России

Отпускать питомцев без присмотра можно только в специально оборудованных для этого местах

13 июля 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете на самовыгул животных в России. Об этом сообщили в пресс-службе Думы.

Отмечается, что оставлять животных без присмотра можно будет только в специально оборудованных для этого местах. Во всех остальных случаях хозяин должен находиться рядом с питомцем и контролировать его.

Также, согласно новому закону, региональные власти в России смогут самостоятельно решать, как им поступать с бездомными животными. При этом все методы гуманного умерщвления остаются под запретом.