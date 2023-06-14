Семьи с тремя и более детьми предложили признать многодетными
У регионов, согласно инициативе, останется право расширять общефедеральный статус
14 июня 2023, 21:32, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В правительство внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает признать многодетными семьи с тремя и более детьми. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что право на получение мер поддержки будет сохраняться, пока дети не достигнут 23-летнего возраста и учатся очно.
Министр труда Антон Котяков добавил, что у регионов останется право расширять общефедеральный статус.
О необходимости определения многодетной семьи в марте говорил премьер-министр Михаил Мишустин.
22:39:07 14-06-2023
А зачем это отменяли?
12:36:34 15-06-2023
Светлана (22:39:07 14-06-2023) А зачем это отменяли?... Вроде с 3 детьми всегда считались многодетными. Когда отменяли?
14:38:33 15-06-2023
Гость (12:36:34 15-06-2023) Вроде с 3 детьми всегда считались многодетными. Когда отменя... Заголовок... А у меня сохранилась "корочка", что я многодетная мать))
22:49:28 14-06-2023
Сколько цыганей участвует в СВО ? Или служит в армии РФ ?
12:06:57 15-06-2023
Гость (22:49:28 14-06-2023) Сколько цыганей участвует в СВО ? Или служит в армии РФ ?... а мигрантов?
12:13:27 15-06-2023
а мигрантов? - на днях пришел запрос в Паспортный выдать список всех узбеков.казахов.таджиков и пр. кто собственник/прописан/живет. Взялись и за них, будут вылавливать.
12:35:26 15-06-2023
Женщины получают гражданство, бесплатную медпомощь, рожают, материнский капитал. Мужики не спешат с гражданством, в армию не хотят. Детей так же воспитают. Оно нам надо?
12:49:59 15-06-2023
У нас на участке за последний год целая новостройка наполнилась в 12 этажей все таджики с 5-8 детьми и на сносях. им там их диаспора(или как там) помогают купить квартиру, они и льготы с субсидиями сразу оформляют, хорошо что если хоть один и такой семьи немного знает русский, жены и дети вообще не але. Садики вне очереди, школы - пожалуйста. Работает один отец и то неофициально. Участковый, поликлиника, воспитатели, учителя "вешаются" от таких.
14:07:26 15-06-2023
Гость (12:49:59 15-06-2023) У нас на участке за последний год целая новостройка наполнил... и как с этим быть?
14:21:44 15-06-2023
и как с этим быть? - я лично не знаю
15:38:21 15-06-2023
Гость (12:49:59 15-06-2023) У нас на участке за последний год целая новостройка наполнил... с чего они вешаютс то? такие же дети, такая же семья, как и все остальные
16:36:15 15-06-2023
Гость (15:38:21 15-06-2023) с чего они вешаютс то? такие же дети, такая же семья, как и ... Если ученик плохо знает русский язык, как ему вместе с остальным классом предметы преподавать? Видимо, речь об этом.