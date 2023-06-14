Семьи с тремя и более детьми предложили признать многодетными

У регионов, согласно инициативе, останется право расширять общефедеральный статус

14 июня 2023, 21:32, ИА Амител

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В правительство внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает признать многодетными семьи с тремя и более детьми. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что право на получение мер поддержки будет сохраняться, пока дети не достигнут 23-летнего возраста и учатся очно.

Министр труда Антон Котяков добавил, что у регионов останется право расширять общефедеральный статус.

О необходимости определения многодетной семьи в марте говорил премьер-министр Михаил Мишустин.