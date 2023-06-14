Законопроект о бесплатном времени парковки для беременных внесли в Госдуму
Авторы считают, что инициатива поможет формированию более заботливого отношения к беременным женщинам
14 июня 2023, 19:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о бесплатной парковке в первый час для беременных женщин. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно инициативе, беременные женщины смогут бесплатно использовать парковочное место в первый час стоянки. Также проект предлагает введение специального знака "Беременная", который будет крепиться на транспортное средство и предупреждать других участников движения.
Авторы законопроекта считают, что реализация инициативы поспособствует "формированию более заботливого отношения к беременным женщинам в обществе".
19:36:08 14-06-2023
А для тех кто подкрался к этим бабёшкам будут льготы ?
07:15:44 15-06-2023
появится другая табличка: помогу забеременеть
07:30:58 15-06-2023
вроде бы и не осень... а из госдуры все тупее и тупее предложения вылетают...
18:39:41 15-06-2023
Беременным категорически запретить до рождения водить автомобили и ездить лично управляя всеми транспортными средствами. Сидеть дом и сохранять ребенка.