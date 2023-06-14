Законопроект о бесплатном времени парковки для беременных внесли в Госдуму

Авторы считают, что инициатива поможет формированию более заботливого отношения к беременным женщинам

14 июня 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о бесплатной парковке в первый час для беременных женщин. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, беременные женщины смогут бесплатно использовать парковочное место в первый час стоянки. Также проект предлагает введение специального знака "Беременная", который будет крепиться на транспортное средство и предупреждать других участников движения.

Авторы законопроекта считают, что реализация инициативы поспособствует "формированию более заботливого отношения к беременным женщинам в обществе".