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Законопроект о бесплатном времени парковки для беременных внесли в Госдуму

Авторы считают, что инициатива поможет формированию более заботливого отношения к беременным женщинам

14 июня 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о бесплатной парковке в первый час для беременных женщин. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, беременные женщины смогут бесплатно использовать парковочное место в первый час стоянки. Также проект предлагает введение специального знака "Беременная", который будет крепиться на транспортное средство и предупреждать других участников движения.

Авторы законопроекта считают, что реализация инициативы поспособствует "формированию более заботливого отношения к беременным женщинам в обществе".

Комментарии 4

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Гость

19:36:08 14-06-2023

А для тех кто подкрался к этим бабёшкам будут льготы ?

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бгг

07:15:44 15-06-2023

появится другая табличка: помогу забеременеть

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Гость

07:30:58 15-06-2023

вроде бы и не осень... а из госдуры все тупее и тупее предложения вылетают...

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Гость

18:39:41 15-06-2023

Беременным категорически запретить до рождения водить автомобили и ездить лично управляя всеми транспортными средствами. Сидеть дом и сохранять ребенка.

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