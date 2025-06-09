Семибалльные пробки сковали Барнаул 9 июня из-за дождя

Автомобилисты делятся кадрами "плавающих" улиц

09 июня 2025, 09:31, ИА Амител

Пробки 9 июня в Барнауле / Фото: 2ГИС

Утром 9 июня Барнаул сковали крупные пробки из-за дождя. По данным 2ГИС, дорожную ситуацию оценивают на семь баллов.

Водители поделились кадрами с улицы Власихинской: на Малаховском кольце затопило проезжую часть.

Фото: 2ГИС

Кроме того, о большой луже на дороге сообщают автомобилисты, застрявшие в пробке у Власихинского кладбища.

Не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий: авария произошла на улице Попова в правом ряду и на проспекте Строителей – в левом.

Самые большие заторы наблюдаются на следующих участках дорог: