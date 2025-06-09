Семибалльные пробки сковали Барнаул 9 июня из-за дождя
Автомобилисты делятся кадрами "плавающих" улиц
09 июня 2025, 09:31, ИА Амител
Пробки 9 июня в Барнауле / Фото: 2ГИС
Утром 9 июня Барнаул сковали крупные пробки из-за дождя. По данным 2ГИС, дорожную ситуацию оценивают на семь баллов.
Водители поделились кадрами с улицы Власихинской: на Малаховском кольце затопило проезжую часть.
Фото: 2ГИС
Кроме того, о большой луже на дороге сообщают автомобилисты, застрявшие в пробке у Власихинского кладбища.
Не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий: авария произошла на улице Попова в правом ряду и на проспекте Строителей – в левом.
Самые большие заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- шоссе Ленточный Бор – от станции Ползуново до улицы Власихинской;
- на улице Власихинской – от улицы Малахова до Власихинского кладбища;
- на улице Весенней – от станции Власиха до улицы Новосибирской;
- на улице Челюскинцев – от улицы Гоголя до улицы Мамонтова;
- на улице Мамонтова – от улицы Челюскинцев до улицы Правый берег пруда.
11:25:54 09-06-2025
В Барнауле ежедневно семибалльные пробки независимо от погоды. Для исключения пробок необходимо расширять перекрестки, делать кольцевые развязки, устранять дорожные тупики. Дороги в городе должны быть не менее 4-х полос и полносвязные без тупиков. Чиновники решили, что главней туркластер со "стеллами" без нормальной дорожной сети.
13:46:09 09-06-2025
Гость (11:25:54 09-06-2025) В Барнауле ежедневно семибалльные пробки независимо от погод... вы странное. не знаете город и как объехать?? планируйте маршрут, будьте взрослое человек!!
18:12:53 09-06-2025
Шутки неуместны, горожане и производители теряют миллиарды из-за пробок.