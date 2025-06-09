НОВОСТИТранспорт

Семибалльные пробки сковали Барнаул 9 июня из-за дождя

Автомобилисты делятся кадрами "плавающих" улиц

09 июня 2025, 09:31, ИА Амител

Пробки 9 июня в Барнауле / Фото: 2ГИС
Пробки 9 июня в Барнауле / Фото: 2ГИС

Утром 9 июня Барнаул сковали крупные пробки из-за дождя. По данным 2ГИС, дорожную ситуацию оценивают на семь баллов.

Водители поделились кадрами с улицы Власихинской: на Малаховском кольце затопило проезжую часть.

Фото: 2ГИС

Кроме того, о большой луже на дороге сообщают автомобилисты, застрявшие в пробке у Власихинского кладбища.

Не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий: авария произошла на улице Попова в правом ряду и на проспекте Строителей – в левом.

Самые большие заторы наблюдаются на следующих участках дорог:

  • шоссе Ленточный Бор – от станции Ползуново до улицы Власихинской;
  • на улице Власихинской – от улицы Малахова до Власихинского кладбища;
  • на улице Весенней – от станции Власиха до улицы Новосибирской;
  • на улице Челюскинцев – от улицы Гоголя до улицы Мамонтова;
  • на улице Мамонтова – от улицы Челюскинцев до улицы Правый берег пруда.

Барнаул поплыл. Жители краевой столицы делятся последствиями непогоды

На одной из записей видно погруженный в воду автомобиль, который, несмотря ни на, что продолжает движение
НОВОСТИОбщество
Барнаул Погода дожди

Комментарии 3

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Гость

11:25:54 09-06-2025

В Барнауле ежедневно семибалльные пробки независимо от погоды. Для исключения пробок необходимо расширять перекрестки, делать кольцевые развязки, устранять дорожные тупики. Дороги в городе должны быть не менее 4-х полос и полносвязные без тупиков. Чиновники решили, что главней туркластер со "стеллами" без нормальной дорожной сети.

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Гость

13:46:09 09-06-2025

Гость (11:25:54 09-06-2025) В Барнауле ежедневно семибалльные пробки независимо от погод... вы странное. не знаете город и как объехать?? планируйте маршрут, будьте взрослое человек!!

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Гость

18:12:53 09-06-2025

Шутки неуместны, горожане и производители теряют миллиарды из-за пробок.

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