Семибалльные пробки сковали Барнаул в Родительский день
Жители краевой столицы этим утром едут на кладбища, а некоторые уже возвращаются
29 апреля 2025, 08:30, ИА Амител
29 апреля, в День поминовения усопших, Барнаул сковали семибалльные пробки. Заторы, преимущественно, начинаются от кладбищ.
Читатели amic.ru сообщают, что крупная автомобильная пробка тянется от Черницкого кладбища в сторону поселка Южного.
"На Черницкое кладбище едет очень много людей, и некоторые уже возвращаются", – пишут очевидцы.
Также, согласно данным 2ГИС, затор собирается у Власихинского кладбища.
Кроме того, на момент публикации крупные пробки сковали следующие участки Барнаула:
- Южный тракт – от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор;
- Змеиногорский тракт – от ул. Ляпидевского до переулка Карева;
- Павловский тракт – от ул. Фурманова до Малаховского кольца и от ул. Попова до ул. Власихинской;
- пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Кулагина.
Напомним, в Родительский день в Барнауле работают бесплатные трамваи и автобусы. Подробнее о том, до каких кладбищ можно добраться бесплатно и по какому расписанию ходит транспорт, amic.ru писал здесь.
08:34:14 29-04-2025
Отключите светофоры и все проблемы
09:40:47 29-04-2025
Гость (08:34:14 29-04-2025) Отключите светофоры и все проблемы ... один у же у Леруа отключили)))
08:36:47 29-04-2025
Всего 7 баллов? Да это ни о чем.