НОВОСТИОбщество

Семибалльные пробки сковали Барнаул в Родительский день

Жители краевой столицы этим утром едут на кладбища, а некоторые уже возвращаются

29 апреля 2025, 08:30, ИА Амител

Пробки в Барнауле 29 апреля / Фото: 2ГИС
Пробки в Барнауле 29 апреля / Фото: 2ГИС

29 апреля, в День поминовения усопших, Барнаул сковали семибалльные пробки. Заторы, преимущественно, начинаются от кладбищ.

Читатели amic.ru сообщают, что крупная автомобильная пробка тянется от Черницкого кладбища в сторону поселка Южного.

"На Черницкое кладбище едет очень много людей, и некоторые уже возвращаются", – пишут очевидцы.

Фото: amic.ru

Также, согласно данным 2ГИС, затор собирается у Власихинского кладбища.

Фото: 2ГИС

Кроме того, на момент публикации крупные пробки сковали следующие участки Барнаула:

  • Южный тракт – от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор;
  • Змеиногорский тракт – от ул. Ляпидевского до переулка Карева;
  • Павловский тракт – от ул. Фурманова до Малаховского кольца и от ул. Попова до ул. Власихинской;
  • пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Кулагина.

Напомним, в Родительский день в Барнауле работают бесплатные трамваи и автобусы. Подробнее о том, до каких кладбищ можно добраться бесплатно и по какому расписанию ходит транспорт, amic.ru писал здесь.

Барнаульский автобус / Фото: amic.ru

Как в Барнауле в Родительский день будут ходить бесплатные трамваи и автобусы?

На Радоницу по краевой столице будут весь день курсировать специальные маршруты
НОВОСТИОбщество
Барнаул Пробки

Комментарии 3

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Гость

08:34:14 29-04-2025

Отключите светофоры и все проблемы

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Гость

09:40:47 29-04-2025

Гость (08:34:14 29-04-2025) Отключите светофоры и все проблемы ... один у же у Леруа отключили)))

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Гость

08:36:47 29-04-2025

Всего 7 баллов? Да это ни о чем.

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