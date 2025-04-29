Семибалльные пробки сковали Барнаул в Родительский день

Жители краевой столицы этим утром едут на кладбища, а некоторые уже возвращаются

29 апреля 2025, 08:30, ИА Амител

Пробки в Барнауле 29 апреля / Фото: 2ГИС

29 апреля, в День поминовения усопших, Барнаул сковали семибалльные пробки. Заторы, преимущественно, начинаются от кладбищ.

Читатели amic.ru сообщают, что крупная автомобильная пробка тянется от Черницкого кладбища в сторону поселка Южного.

"На Черницкое кладбище едет очень много людей, и некоторые уже возвращаются", – пишут очевидцы.

Фото: amic.ru

Также, согласно данным 2ГИС, затор собирается у Власихинского кладбища.

Фото: 2ГИС

Кроме того, на момент публикации крупные пробки сковали следующие участки Барнаула:

Южный тракт – от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор;

Змеиногорский тракт – от ул. Ляпидевского до переулка Карева;

Павловский тракт – от ул. Фурманова до Малаховского кольца и от ул. Попова до ул. Власихинской;

пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Кулагина.

Напомним, в Родительский день в Барнауле работают бесплатные трамваи и автобусы. Подробнее о том, до каких кладбищ можно добраться бесплатно и по какому расписанию ходит транспорт, amic.ru писал здесь.