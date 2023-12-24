Следователи разбираются в случившемся

24 декабря 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Семилетний мальчик погиб из-за печи в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном СК.

Бийчанка вместе с сыном приехала в загородный дом в селе Соколово Зонального района. Женщина затопила печь, а на утро обнаружила сына мертвым с признаками отравления угарным газом. Сама бийчанка попала в больницу.

"В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы", – сказано в сообщении Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что с начала года в Алтайском крае зафиксировали более 11 тысяч пожаров.