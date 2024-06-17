Семилетний мальчик утонул во время купания в селе Алтайском

Ребенок пошел на водоем вместе с сестрой, где они решили искупаться без присмотра взрослых

17 июня 2024, 19:25, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Семилетний мальчик утонул в селе Алтайском 15 июня. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю, вместе с сестрой ребенок направился на детскую площадку – по дороге дети решили искупаться в озере Черный Ключ.

По информации следователей, зайдя на глубину, несовершеннолетний не смог самостоятельно выплыть и утонул. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Следственном комитете призвали взрослых не оставлять детей одних без присмотра, проводить с ними постоянные беседы на тему личной безопасности, в том числе и при купании.